Do&Co mit neuem Umsatzrekord
Auch Gewinn höher

Do&Co mit neuem Umsatzrekord

12.02.26, 08:40 | Aktualisiert: 12.02.26, 11:32
Das Do&Co-Konzernergebnis stieg um 15,9 Prozent auf 84,6 Mio. Euro. Die Erlöse legten um 5,2 Prozent auf 1,87 Mrd. Euro zu. Das Airline Catering bleibt der Wachstumstreiber, der Ausblick ist positiv.

Der börsennotierte Wiener Cateringkonzern Do&Co hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Das Konzernergebnis wuchs im Jahresvergleich um 15,9 Prozent auf 84,59 Mio. Euro. Der Umsatz erreichte mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 1,87 Mrd. Euro den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte für diesen Zeitraum, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Wichtigster Umsatztreiber blieb das Airline Catering, das um 5,8 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro zulegte. Hier profitierte Do&Co laut eigenen Angaben von Investitionen der Fluglinien in Premiumprodukte und neuen Verträgen in den USA. Im Event Catering fiel das Wachstum mit 1,2 Prozent auf 274,2 Mio. Euro geringer aus. Grund dafür war der Wegfall der Fußball-EM, die im Vorjahr die Bilanz gestützt hatte. Ohne diesen Sondereffekt wäre dieser Bereich rechnerisch um fast 13 Prozent gewachsen. Die Sparte Restaurants, Lounges & Hotels steigerte die Erlöse um 7,6 Prozent auf 139,9 Mio. Euro.

Operatives Ergebnis deutlich verbessert

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 17,0 Prozent auf 163,0 Mio. Euro, die EBIT-Marge stieg von 7,9 auf 8,7 Prozent. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum operativen Gewinn (EBITDA) wurde im Jahresvergleich deutlich von 0,66 auf 0,18 reduziert. Der Konzern beschäftigte im Schnitt 16.419 Mitarbeiter, ein Zuwachs von 5,7 Prozent. In Österreich blickt das Unternehmen auf künftige Projekte am Flughafen Wien, wo ab 2027 neue Gastronomieflächen im Terminal 3 Süd bespielt werden sollen.

Für den weiteren Geschäftsverlauf gibt sich das Management zuversichtlich. Die Hospitality- und Reisebranche sei positiv in das Kalenderjahr 2026 gestartet, man sehe in allen Regionen eine anhaltend starke Nachfrage im Premiumsegment. Konkrete Zahlen für das Gesamtjahr nannte der Vorstand nicht, erwartet aber, die gesetzten Unternehmensziele bei gleichbleibendem Marktumfeld zu erreichen. Ein Fokus liegt derzeit auf dem Ausbau der Standorte, etwa durch eine neue Großküche in Istanbul.

