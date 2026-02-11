Alles zu oe24VIP
BMW
Weltweit

Brandgefahr: BMW ruft hunderttausende Autos zurück

11.02.26, 14:25
Nicht der erste Starter-Rückruf mit Brandgefahr

München. BMW ruft weltweit Fahrzeuge aus mehreren Modellreihen zurück. Insgesamt gehe es um eine mittlere sechsstellige Zahl, hieß es vom Münchner Hersteller. Zuvor hatte der "kfz-Betrieb" berichtet, der eine Gesamtzahl von 575.000 Fahrzeugen nennt. Diese bestätigte BMW nicht. Betroffen sind laut BMW im Wesentlichen Fahrzeuge, die ein Starter-Relais aus dem Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022 verbaut haben. In Österreich träfe das potenziell auf 1.124 Autos zu. 

Laut BMW wurde bei Produktkontrollen festgestellt, dass nach einer hohen Anzahl von Starts erhöhter Verschleiß im Magnetschalter auftreten könne. Dadurch könne das Auto schlechter, unter Umständen auch gar nicht mehr gestartet werden. Zudem sei ein Kurzschluss nicht auszuschließen, durch den es zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen könne. "Im ungünstigsten Fall führt dies zu einem Fahrzeugbrand während des Betriebs. In diesem Fall kann während der Fahrt oder beim Verlassen des Fahrzeugs Rauch gesehen oder gerochen werden." BMW empfehle daher, das Fahrzeug nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt zu lassen.

Zahlreiche Baureihen

Konkret geht es um Fahrzeuge aus den Baureihen 2er-Coupé, mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er, den 6er-Gran-Tourismo, die 7er Limousine, X4, X5, X6 und Z4.

Der Produktionszeitraum der Fahrzeuge - Juli 2020 bis Juli 2022 - lasse sich allerdings nicht trennscharf abgrenzen, da der Transportweg Starter- und Fahrzeugproduktion unterschiedlich lang ist. Zudem seien auch Fahrzeuge betroffen, in die ein fehlerhafter Starter nachträglich bei einer Reparatur verbaut wurde.

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall zu Bränden kommen konnte. Damals war allerdings nicht Verschleiß die Ursache, sondern Wasser, das in den Starter eindringen und zu Korrosion führen konnte. Auch hier waren Kurzschluss und im ungünstigsten Fall Brand möglich. Anders als jetzt war dies damals auch im ausgeschalteten Zustand möglich.

