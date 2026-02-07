Alles zu oe24VIP
2022 heiratete Nicola Peltz den ältesten Beckham-Spross Brooklyn.
© Getty Images

Mit Frau Nicola

Trotz Familien-Streit: Brooklyn Beckham will ein Kind adoptieren

07.02.26, 14:12
Überraschend kommt eine neue Skandal-Nachricht aus der Beckham-Familie - denn Sohn Brroklyn will mit seiner Frau jetzt ein Kind adoptieren. Das sollen sie mitten in einer medialen Schlammschlacht mit den Beckham-Eltern Victoria und David beschlossen haben. 

Brooklyn Beckham hat laut der britischen Zeitung "The sun" über mehrere Gespräche mit seiner Ehefrau Nicola Peltz über die Möglichkeit gesprochen, ein Kind zu adoptieren. 

David und Victoria Beckham mit ihren Söhnen Brooklyn und Romeo und Tochter Harper

David und Victoria Beckham mit ihren Söhnen Brooklyn und Romeo und Tochter Harper

© Getty Images

Wollen kein biologisches Kind

Ein Freund des Paares erklärte, Brooklyn und Nicola kämen aus großem Privileg und wollten deshalb etwas zurückgeben. Die beiden hätten intensiv über Adoption gesprochen. Laut der Quelle sei es für Nicola derzeit aber keine Option, ein biologisches Kind zu bekommen.

Brooklyn Beckham (26) und seine Frau Nicola (31)
© Getty Images

Mitten im Familien-Drama nimmt Beckham den Hut

In einer sechsseitigen Instagram-Stellungnahme bezog sich Brooklyn auf seine „zukünftige Familie“. Er hat demnach seit mehr als acht Monaten keinen engen Kontakt zu seinen Eltern David und Victoria. Auch zu seiner Schwester Harper bestehe kein Kontakt, während er mit seinen Großeltern gesprochen habe.

Brooklyn habe seine Eltern gebeten, ihn nicht mehr direkt zu kontaktieren. Zudem blockierte er sie sowie seine Geschwister in sozialen Netzwerken. In seiner Stellungnahme sprach er von Druck und Manipulation und erhob Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Hochzeit.Scheinbar soll es auch nur noch eine Kommunikation über seinen Anwalt geben. 

Der Konflikt innerhalb der Familie bleibt damit ungelöst und setzt sich weiter fort.

