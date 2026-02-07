Davidstern-Eklat: Gil Ofarim bricht sein Schweigen

Gil Ofarim sorgt im RTL-Dschungelcamp einmal mehr für Aufregung.

2021 sorgte Gil Ofarim für große Aufregung. Der Musiker behauptete, von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch beleidigt und aufgefordert worden zu sein, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Mitarbeiter dementierte dies und ging juristisch dagegen vor. Auf einem Video aus einer Überwachungskamera des Hotels war dann im Prozess nicht zu sehen, dass Ofarim tatsächlich eine Davidstern-Kette trug.

Kuriose Wendung

Bisher schwieg der Musiker zu diesem Thema, am Lagerfeuer des Dschungelcamps brach der 43-Jährige nun aber sein Schweigen. Ofarim behauptet nun, das Beweis-Video im Prozess sei ein Fake gewesen. „Es wurde nachgewiesen, dass das Band nicht das Originalband ist“, so der Musiker. „Es wurde nachgewiesen, dass von allen Kameraufnahmen mehrere Sekunden gefehlt haben. Es habe Zeugen gegeben, die den Davidstern gesehen hätten“, so Ofarim weiter.

© RTL

Laut Ofarim gibt es weitere Aufnahmen. „Das Video, das im Umlauf ist, ist nicht das Original. Das Video, das der Digitalforensiker hatte, ist nicht das Original.“ Brisant: Vor Gericht hatte Ofarim damals zugegeben, dass er gelogen hat.

