Todes-Sturm kommt auf die USA zu: Bevölkerung soll Zuhause nicht verlassen
© X: gmanews

Bis zu -45 Grad

24.01.26, 17:55
Schnee, Blitzeis und extreme Kälte steuern auf die USA zu. Behörden warnen vor einem der heftigsten Winterstürme seit Jahren, der am Wochenende große Teile des Landes lahmlegen könnte. 

In mehreren US-Bundesstaaten gilt wegen eines heftigen Wintersturms der Notstand, darunter New York, Texas, Georgia, Virginia und Washington. Die Maßnahme ermöglicht eine schnellere Mobilisierung von Hilfskräften und Geldern. Laut „20 Minuten“ sprach New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul von einer „gefährlichen Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen“.

Der Sturm soll sich über rund 3.000 Kilometer von New Mexico bis nach Maine erstrecken. Für etwa 160 Millionen Menschen gelten Wetterwarnungen. In Teilen von Minnesota und North Dakota könnten die Temperaturen auf bis zu minus 45 Grad Celsius fallen.

Bereits im Vorfeld kommt es zu massiven Einschränkungen im Flugverkehr. Laut ABC News wurden mehr als 1.600 Flüge gestrichen, besonders betroffen ist Dallas. Auch die Lufthansa sagte zahlreiche Nordamerika-Flüge ab. Behörden warnen zudem vor Stromausfällen durch Eislast und umstürzende Bäume und rufen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

