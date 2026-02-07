Kino-Hammer: Robert Downey jr. kehrt als "Sherlock Holmes" zurück

Seit 15 Jahren warten Fans von Robert Downey Jr. auf eine Fortsetzung seiner Kult-Rolle als Sherlock Holmes, nun dürften die Arbeiten an Teil 3 tatsächlich wieder anlaufen.

Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes und Jude Law als Dr. John Watson sorgten in den beiden Hollywood-Blockbustern 2009 und 2011 für volle Kinos. Unter der Regie von Guy Ritchie und der Musik von Hans Zimmer verpasste das Duo dem legendären Ermittler neuen Glanz.

Doch seitdem ist es still um die beliebte Reihe geworden. Vor allem die Verpflichtung von Downey Jr. als Iron Man im Marvel-Universum verhinderte eine Fortsetzung. Doch nun könnte es nach 15 Jahren doch zu einer Fortsetzung kommen.

Insider verrät erste Details

Laut Branchen-Insider Daniel Richtman wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, mit Downey Jr. als Hauptdarsteller. Auch Jude Law soll wieder mitspielen, denn viele Fans der Reihe warten immer noch darauf, wie es weitergeht. Das Ende des zweiten Teils war, als Holmes im erbitterten Kampf gegen Professor Moriarty (Jared Harris) einen Wasserfall in die Tiefe stürzt. Kurz vor dem Abspann war allerdings noch zu sehen, dass der Ermittler überlebt hat und getarnt auf Watsons Hochzeit und als Stuhl im Arbeitszimmer seines kongenialen Kollegen auftaucht.

Eine Änderung dürfte sich ersten Informationen zufolge in der Film-Reihe doch andeuten. Statt Guy Ritchie soll diesmal Dexter Fletcher (Rocketman) am Regie-Stuhl Platz nehmen.

Eine weitere Änderung könnte sein, dass der nächste Fall nicht mehr in Europa ermittelt wird. Produzentin Susan Downey deutete bereits vor Wochen an, dass der dritte Teil in Amerika spielen könnte. Nach den Milliarden-Erfolgen 2009 und 2011 hoffen die Filmhersteller nun auf den nächsten Kino-Hammer, die Fans sind ebenfalls schon in freudiger Erwartung.