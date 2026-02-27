Grün-Weißer Nervenkitzel! Rapid gastiert beim ungeschlagenen Altach

Hochspannung im Ländle: Rapid Wien kämpft am Sonntag im direkten Duell beim SC Altach um den Verbleib in den Top sechs, während die Vorarlberger unter Ognjen Zaric auf Wolke sieben schweben.

Für Rapid (29 Punkte) ist das Gastspiel beim Tabellensiebten Altach (28 Punkte) eine echte Schnittpartie. Gewinnen die Wiener am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Schnabelholz, ist die Meistergruppe fast fix – bei einer Pleite droht am letzten Spieltag ein brutales Endspiel gegen Salzburg. Die Statistik macht Mut: Altach hat seit acht Duellen kein Tor mehr gegen Grün-Weiß erzielt; der letzte Sieg gelang 2021 durch einen Elfer vom heutigen Co-Trainer Atdhe Nuhiu.

Zaric sorgt für Rekord-Frühling

Unter dem neuen Coach Ognjen Zaric, der Fabio Ingolitsch ablöste, ist Altach im Frühjahr noch ungeschlagen und holte sieben Punkte aus drei Spielen – ein Klubrekord. Zudem stellen die Vorarlberger mit nur 20 Gegentoren in 20 Runden die beste Defensive der Liga, angeführt von Rückhalt Stojanovic. Zaric schiebt die Favoritenrolle dennoch nach Wien und verweist auf den fünfmal höheren Marktwert der Rapidler.

Dahl-Startelf und Kara-Sperre

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup muss im Ländle auf Goalgetter Ercan Kara verzichten, der nach seiner Gelb-Sperre fehlt. Dafür ist Flügelflitzer Petter Dahl nach seinem starken Kurz-Comeback gegen Wolfsberg bereit für mehr als 20 Minuten und könnte gemeinsam mit Kapitän Matthias Seidl in der "richtigen" Aufstellung wirbeln. Thorup kündigte an, trotz des Erfolgsdrucks am pragmatischen "Keep it simple"-Kurs festzuhalten.

Blick auf die Konkurrenz

Sportchef Markus Katzer sorgte zuletzt für Aufsehen, als er öffentlich GAK-Kapitän Maderner um Schützenhilfe gegen Konkurrent Ried bat – ein Zeichen für die angespannte Lage bei den Hütteldorfern. Mit einem Sieg wäre Altach zwei Punkte vor Rapid und hätte die historische erste Meistergruppen-Teilnahme vor Augen. Die Wiener wollen hingegen mit Dominanz in der gegnerischen Hälfte den Sack vorzeitig zumachen.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach – SK Rapid

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach

Stadion Schnabelholz, Altach Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



0:0 (a)

SCR Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Jäger - Oswald, Demaku, Bähre, Ouedraogo - Massombo, Greil - Diawara

Es fehlt: Idrizi (Knie)

Fraglich: Ingolitsch

SK Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Amane, Lu. Grgic, Gulliksen - M. Seidl, Weimann, Wurmbrand

Es fehlen: Kara (gesperrt), Schaub, Mbuyi, Ndzie (alle Knie), Tilio (muskuläre Probleme), Antiste (nicht im Kader)

