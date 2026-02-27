Krisen-Gipfel in Graz! Wikinger wollen den GAK knacken

Die SV Ried steht vor einem historischen Erfolg: Mit einem Sieg am Sonntag beim kriselnden GAK wollen die Innviertler den Grundstein für die erste Meistergruppen-Teilnahme legen.
Die Ausgangslage für die punktgleich mit Altach auf Rang sieben liegenden Rieder ist klar: Ein Dreier beim Vorletzten in Graz am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ist Pflicht. Trainer Maximilian Senft mahnte zur Konzentration auf die eigenen Aufgaben, nachdem man zuletzt beim 1:1 in Tirol wertvolle Punkte liegen gelassen hatte. Besonders bitter: Top-Scorer Kingstone Mutandwa fehlt im Angriff aufgrund einer Sperre.
Wenig Spielfluss in Graz erwartet
GAK-Coach Ferdinand Feldhofer stellt sich auf eine zähe Partie ein und prognostiziert wenig Nettospielzeit sowie viele Standardsituationen. Er erwartet ein intensives Spiel, in dem die Konzentration den Ausschlag geben wird. Die Rieder sind gewarnt, auch wenn der GAK nach der Niederlage gegen Hartberg und den anschließenden Fan-Protesten samt Schneeballwürfen tief in der Krise steckt.
Feldhofer fordert Fokus
Der Druck auf die Grazer ist enorm, doch Feldhofer appelliert an den Zusammenhalt, um die enttäuschten Fans wieder hinter die Mannschaft zu bringen. Für Ried ist das Spiel in Graz zudem die Generalprobe vor dem Cup-Highlight gegen den LASK. Ein Erfolgserlebnis gegen die "Rotjacken" ist für die "Wikinger" essenziell, um am letzten Spieltag des Grunddurchgangs gegen die Austria alles in der eigenen Hand zu haben.
Mögliche Aufstellungen:
GAK – SV Ried
- Anpfiff: 17.00 Uhr
- Stadion: Merkur Arena, Graz
- Schiedsrichter: Hameter
Ergebnisse 2025/26:
- 0:0 (a)
GAK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Italiano, Koch, Olesen, Satin, Klassen - Harakate, Maderner
Es fehlen: Oberleitner (Knie), Jano (Sprunggelenk), Prenqi (Rissquetschwunde)
SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Mayer, Maart, Pomer - Bajlicz - Van Wyk, Kiedl
Es fehlt: Mutandwa (gesperrt)
Fraglich: Rossdorfer
