E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Am 69. Landhausball: Bundesministerin Klaudia Tanner, Gatte Martin Tanner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing.&nbsp;
© NLK Khittl

Beschwingt

So schwungvoll war der 69. Landhausball

15.02.26, 11:16
Der 69. Landhausball verwandelte am Freitag das St. Pöltner Regierungsviertel erneut in einen glanzvollen Treffpunkt für Jung und Alt.  

"Heute Abend wird das Regierungsviertel wieder zur Bühne für Musik, Tanz und gelebte Balltradition“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und unterstrich: "Auf unserem Landhausball zeigen wir, wie viel Lebensfreude, Zusammenhalt und Herz in Niederösterreich stecken. Eine unvergessliche Ballnacht, die ganz im Zeichen der Wertschätzung für jene Menschen steht, die Niederösterreich täglich gestalten und am Laufen halten – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst.“

Von links nach rechts: Landesrat Anton Kasser, Bundesministerin Klaudia Tanner, Landtagspräsident Karl Wilfing und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 

© NLK Khittl

Für den feierlichen Auftakt sorgte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee der Tanzschule Schwebach aus St. Pölten mit der traditionellen Balleröffnung. Im Anschluss erwartete die Gäste ein vielfältiges Musikprogramm im gesamten Landhaus – von klassischer Blasmusik über Jazz bis hin zu modernen Tanzrhythmen.

Von links nach rechts: DPV-Vorsitzende Sonja Strauss, Landesrat Anton Kasser, Fraktionsobfrau Helga Krismer-Huber, LAbg. Florian Krumböck, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LAbg. Bernhard Heinreichsberger, Bundesministerin Klaudia Tanner, LAD-Stellvertreterin Verena Sonnleitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. 

© oe24

Zu den Höhepunkten zählten auch heuer wieder die beliebte NÖN Disco im Haus 11 sowie die Mitternachtseinlage von Schlagerstar Simone.

