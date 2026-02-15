Alles zu oe24VIP
Niederösterreich setzt starke Impuls punkto Digitalisierung im Kindesalter
Niederösterreich setzt starke Impuls punkto Digitalisierung im Kindesalter

15.02.26, 11:24
Von 12. bis 14. Februar 2026 wurde St. Pölten zum Zentrum der elementarpädagogischen Fachwelt: Bei den Kinder.Zukunfts.Räumen nahmen Pädagoginnen und Pädagogen aus ganz Niederösterreich an der breit angelegten Fachtagung teil.  

Unter dem Motto "digital – optimal?!“ standen Chancen, Herausforderungen und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit digitalen Entwicklungen in der frühen Kindheit im Mittelpunkt. „Die große Beteiligung zeigt, wie wichtig eine fundierte Auseinandersetzung mit Digitalisierung bereits im elementarpädagogischen Bereich ist. Unser Ziel ist es, Pädagoginnen und Pädagogen bestmöglich zu unterstützen und sie in ihrer verantwortungsvollen Begleitung der Kinder in einer digitalisierten Welt zu stärken“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

In zahlreichen Vorträgen und praxisnahen Workshops erhielten die Teilnehmenden Denkanstöße und konkrete Werkzeuge für ihre tägliche Arbeit. Thematisiert wurden unter anderem digital unterstützte Bildungsangebote im Elementarbereich, Kommunikationsstrategien zur Unterstützung von Eltern in Fragen der Medienerziehung sowie die kompetente Begleitung von Kindern im Umgang mit neuen Medien. Als Vortragende konnten renommierte Expertinnen und Experten wie Anne Kuhnert, Andrea Buhl-Aigner, Lars Eichen und Antje Bostelmann gewonnen werden, die mit ihren Beiträgen wertvolle Impulse für eine reflektierte und qualitätsvolle Medienbildung setzten.

Mit der Fachtagung knüpfte Niederösterreich an bestehende Initiativen im Schulbereich an und setzte den eingeschlagenen Weg konsequent fort. Programme wie „Handy-kompetente Schule“ oder „Gemeinsam lösen wir es!“ zeigen bereits im Pflichtschulbereich, wie ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien gelingen kann. Die Kinder.Zukunfts.Räume verdeutlichten nun, dass dieser Anspruch auch im Bereich der Elementarpädagogik aktiv weiterverfolgt wird. Die Veranstaltung setzte damit ein klares Signal für eine qualitätsvolle, verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Bildungsarbeit in Niederösterreich.

