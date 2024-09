Mit 8 Jahren auf der Fashion Week: Max Alexander ist bereits erfolgreicher Modedesigner

Mit gerade einmal acht Jahren hat sich Max Alexander in der Fashion Branche etabliert und hält den Guinness Weltrekord als jüngster Laufsteg-Modedesigner.

Statt mit Spielzeug beschäftigt sich Max Alexander lieber mit Nähmaschinen und Stoffresten, denn der junge Bub entwirft Kleidung seit er gerade einmal vier Jahre alt ist. Seitdem hat er mehr als 100 maßgeschneiderte, handgefertigte Kleidungsstücke in seinem Portfolio, Berühmtheiten eingekleidet und war auf Laufstegshows vertreten. Jetzt ist er auch Guinness-Weltrekordhalter für den jüngsten Laufsteg-Modedesigner.

Max kleidet Hollywoodstars ein

© Instagram/@couture.to.the.max

Das in Los Angeles ansässige Mode-Wunderkind hat inzwischen mehr als 3 Millionen Follower auf Instagram und kleidete schon Stars wie Sharon Stone und Debra Messing ein. Kürzlich veröffentlichte er ein Video, in dem er den Entstehungsprozess einer Jacke für die Debra zeigte. Für die Herstellung brauchte Max mehrere Monate, wie er in den Kommentaren verriet. Bereits im November hatte Max für Sharon Stone einen Mantel entworfen.

Max feiert auf New York Fashion Week große Erfolge

Auch auf der diesjährigen New York Fashion Week war Max vertreten, wo er seine neuesten Kreationen vorstellte. Während seiner jüngsten Show im Conrad New York Downtown Hotel lud Max zu einem Meet-and-Greet ein, bei dem er seine neueste Kollektion präsentierte: sechs einzigartige Kleider, die bisher noch nie gezeigt wurden. Jedes Stück war so außergewöhnlich wie der Designer selbst - von einem Kleid, das aus Halsbändern gewebt wurde, bis hin zu einem Modell, das aus recycelten Kaffeebohnensäcken gefertigt war.

© Instagram/@couture.to.the.max

Im Gespräch mit dem Magazin „People“ enthüllte er sein persönliches Lieblingsstück aus der Kollektion: „Das Blumenkleid“. Dabei handelt es sich um ein altes Hochzeitskleid, das er kunstvoll mit buntem Netz und Organza überarbeitete. Das Kleid ist mit einer regenbogenfarbenen Auswahl an Stoffblumen verziert, die das hochgeschlossene Mieder schmücken und sich über den drapierten Rock verteilen.

Stoffgeschäft statt Disneyland

Max setzt sich gegen Fast Fashion ein, indem er alten Textilien neues Leben einhaucht. Das bedeutet jedoch nicht, dass er komplett auf den Kauf neuer Stoffe verzichtet. Wie seine Mutter gegenüber „People“ verriet, ist das renommierte Nähfachgeschäft Mood Fabrics sein absoluter Lieblingsort. „Ich habe ihn gefragt: 'Willst du nach Disneyland fahren?“, erinnert sich seine Mutter Sherri. „Er sagte: 'Können wir stattdessen nicht einfach zu Mood gehen?“

Lässt sich von der Natur inspirieren

Max lässt sich vor allem von der Natur und seiner Umgebung inspirieren. So hat er bereits Kleidung aus ungewöhnlichen Materialien wie Süßigkeiten, Kaffeesäcken und über 8.000 Gummibändern gefertigt. Im Interview mit der „New York Post“ verriet er sein nächstes kreatives Vorhaben: „Ich möchte unbedingt ein Kleid aus Löffeln und Gabeln entwerfen.“ Der erst 8-Jährige hat zudem große Pläne für die Zukunft, denn er strebt an, sein bereits beeindruckendes Archiv in den kommenden Jahren zu verdoppeln.