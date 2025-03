Naked Manicure: DIESE Stars kehren Nail Art den Rücken

Glitzer, extravagante Nail Art und auffällige Farben? Nicht auf dem aktuellen Red Carpet! Stattdessen setzen immer mehr Stars auf den sogenannten "Naked Manicure"-Trend – eine minimalistische, gepflegte Maniküre, die den natürlichen Look der Nägel betont.

Wer bei den letzten großen Events genauer hingesehen hat, konnte es nicht übersehen: Nicola Peltz, Renee Zellweger, Elle Fanning und Michelle Yeoh erschienen mit nahezu ungeschmückten, elegant zurückhaltenden Nägeln auf dem roten Teppich. Auch bei den Oscars 2025 zeigte sich dieser Trend – perfekt gepflegte Nägel mit einem dezenten, durchscheinenden Finish statt auffälligem Nail Art-Design.

Naked Manicure: DIESE Stars setzen nun auf Understatement Nägel

Diese schlichte Maniküre lenkt den Fokus auf das Gesamterscheinungsbild, ohne das Outfit zu übertreffen. Die Devise lautet: weniger ist mehr. Ein Konzept, das auch schon in der Popkultur diskutiert wurde – immerhin stellte sich bereits die Frage, warum Carrie Bradshaw in Sex and the City nie mit auffälliger Maniküre zu sehen war. Der dezente Look wirkt zeitlos, sophisticated und unkompliziert zugleich.

Die Gegenbewegung zur aufwendigen Nail Art

Noch vor kurzem dominierten auffällige Nägel das Bild – von komplizierten Designs bis hin zu künstlerischen 3D-Applikationen. Stars wie Cynthia Erivo, die als unangefochtene Queen der Nail Art gilt, trugen kunstvolle, extravagante Nägel und setzten damit Statements. Doch nun zeichnet sich eine deutliche Gegenbewegung ab: Nach Jahren, in denen Nail Art in aller Munde war und sich scheinbar jeder die Nägel aufwendig machen ließ, scheint der Trend nun zu mehr Natürlichkeit zurückzukehren.

So gelingt der Naked Manicure Look

Der "Naked Manicure"-Trend bedeutet nicht, auf Pflege zu verzichten – im Gegenteil. Die Nägel sollten gesund, gleichmäßig gefeilt und mit einem natürlichen Glanz versehen sein. Hier sind die wichtigsten Schritte für den Look:

Sanfte Pflege: Die Nägel sollten regelmäßig gekürzt und in eine natürliche Form gebracht werden. Eine Glas- oder Keramikfeile eignet sich besonders gut. Nagelöl & Feuchtigkeit: Eine gepflegte Nagelhaut ist essenziell für den cleanen Look. Nagelöl und feuchtigkeitsspendende Handcreme sorgen für einen gesunden Glanz. Neutrale Töne oder Klarlack: Wer den Nägeln ein wenig Unterstützung geben möchte, kann auf zarte Rosé- oder Beige-Töne oder einen transparenten Lack setzen. Natürlicher Glanz: Ein Buffing-Block kann helfen, den Nägeln einen sanften Glanz zu verleihen, ohne dass Lack nötig ist.

Der "Naked Manicure"-Trend ist also weit mehr als nur ein minimalistischer Beauty-Look – er ist ein Statement für Eleganz, Schlichtheit und Understatement.