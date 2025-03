Von dezent bis gewagt – die Beauty-Momente der Oscars 2025

Heiße Red-Carpet-Trends: XXL-Dekolletés & Naked-Dresses bei den Oscars 2025 In der Nacht auf den 3. März war es wieder so weit: Die Oscars 2025 wurden verliehen – und wie jedes Jahr diente der rote Teppich als Bühne für atemberaubende Looks. Dieses Jahr gab es einige heiße Outfits die für Gesprächsstoff sorgten.