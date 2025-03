× Traumpaare: Die süßesten Couple-Momente bei den Oscars 2025

Am Sonntag strömten Hollywoods heißeste Paare ins Dolby Theatre in Los Angeles, um gemeinsam die größte Filmnacht des Jahres zu feiern. Für einige Stars wurde die Oscar-Nacht 2025 somit zu einer romantischen Date-Night!

Während auf der Bühne die goldenen Trophäen vergeben wurden, lieferten die Stars im Publikum und auf dem roten Teppich ihre eigenen Oscar-reifen Love-Storys – mit verliebten Blicken, zärtlichen Küssen und innigen Umarmungen nach großen Siegen. Besonders im Mittelpunkt: Power-Couples wie Selena Gomez und Benny Blanco oder Timothée Chalamet und Kylie Jenner. Denn bei den Oscars gilt: Zwei Stars im Rampenlicht sind noch besser als einer – vor allem, wenn sie zu Hollywoods Lieblingspaaren gehören!

Timothée Chalamet & Kylie Jenner

Der für den besten Schauspieler nominierte Timothée Chalamet erschien zunächst mit seiner Mutter auf dem roten Teppich, doch drinnen saß er verliebt an der Seite von Kylie Jenner. Kurz vor Showbeginn tauschten die beiden einen Kuss aus und hielten Händchen.

Ariana Grande & Ethan Slater

Ariana Grande eröffnete die Show mit einer atemberaubenden Performance an der Seite von Wicked-Co-Star Cynthia Erivo – ein Gänsehaut-Moment, der einige Zuschauer zu Tränen rührte. Nach dem letzten Ton fiel sie in die Arme ihres Freundes Ethan Slater.

Selena Gomez & Benny Blanco

Selena Gomez, die für ihre Rolle in Emilia Pérez gefeiert wurde, erschien mit ihrem Verlobten Benny Blanco an ihrer Seite. Sie glänzte in einer maßgefertigten Ralph-Lauren-Robe, bestickt mit 16.000 Glaskristallen – und natürlich durfte ihr beeindruckender marquiseförmiger Verlobungsring nicht fehlen!

Miley Cyrus & Maxx Morando

Auch Miley Cyrus strahlte mit ihrem Partner Maxx Morando auf dem roten Teppich um die Wette. Die Sängerin, die später den Oscar für den Besten Tonschnitt überreichte, zeigte sich in eleganter Robe und eng umschlungen mit ihrem Freund.

Zoe Saldaña & Marco Perego

Die als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnete Zoe Saldaña brachte ihren Ehemann Marco Perego mit – und sorgte für eine der emotionalsten Dankesreden des Abends. Sie richtete liebevolle Worte an ihn: "An meinen Mann mit dem wunderschönen Haar: Die größte Ehre meines Lebens ist es, dein Partner zu sein. Du hast den Mond in unsere perfekten Söhne Cy, Bowie und Zen gehängt – sie füllen unseren Himmel jede Nacht mit Sternen." Süß!

Goldie Hawn & Kurt Russell

Goldie Hawn und Kurt Russell, seit Jahrzehnten eines der beständigsten Paare Hollywoods, erinnerten an ihre legendären Oscar-Auftritte der Vergangenheit. Hawn funkelte in einem goldenen Kleid wie eine Trophäe selbst, während Russell in klassischem Schwarz neben ihr glänzte.