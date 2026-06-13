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SO erklärt die FIFA die leeren Ränge bei der WM

© FIFA via Getty Images
Die FIFA hat ihre Angaben zur offiziellen Zuschauerzahl trotz zahlreicher freier Plätze beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt
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Die FIFA hat ihre Angaben zur offiziellen Zuschauerzahl trotz zahlreicher freier Plätze beim zweiten WM-Spiel zwischen Südkorea und Tschechien verteidigt. So hatte der Fußball-Weltverband am Donnerstag 44.985 Besucher des Stadions in Guadalajara gezählt. Bei einer Kapazität von 45.664 Zuschauern wäre dies eine Auslastung von 98,5 Prozent. Für Aufsehen sorgte jedoch, dass auch im TV-Bild immer wieder viele leere Sitze zu sehen waren.

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Mehrere Fans hätten das Spiel lieber stehend im Umlauf der Tribüne verfolgt, anstatt auf ihren Plätzen zu sitzen, begründete die FIFA die Diskrepanz. "Offizielle Besucherzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der Zuschauer wider, die sich innerhalb des Stadiongeländes aufhielten, und nicht visuelle Einschätzungen der Sitzbesetzung zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Spiels", teilte der Weltverband weiter mit.

Vor Turnierstart waren offiziellen Angaben zufolge 29 Spiele ausverkauft gewesen, für 75 waren noch Tickets verfügbar. Die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA sorgen für reichlich Unmut bei den Fans. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte diese Preise am Mittwoch mit dem Verweis auf den amerikanischen Markt und andere Topsportarten in den USA verteidigt.

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