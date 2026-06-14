Friedens-Deal
Pakistan: USA und Iran vereinbaren Kriegsende
Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif schrieb am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X, dass beide Seiten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt hätten. Dies betreffe auch Einsätze im Libanon.
Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung soll am kommenden Freitag in der Schweiz stattfinden.
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