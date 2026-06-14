Pakistan: USA und Iran vereinbaren Kriegsende

Wie das Vermittlerland Pakistan berichtet, haben sich die USA und der Iran auf eine Absichtserklärung zur Beendigung ihres Krieges verständigt.

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Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif schrieb am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X, dass beide Seiten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt hätten. Dies betreffe auch Einsätze im Libanon.

Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung soll am kommenden Freitag in der Schweiz stattfinden.

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