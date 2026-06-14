TV
E-Paper
Welt

Heftige Einschläge

Erneut russische Angriffe auf Kiew

OR
von
© Getty Images
Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen.
OE24 auf Google bevorzugen

In der Innenstadt waren in der Nacht auf Montag knapp zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von der Flugabwehr zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Auch interessant

Kritik an Putin – Abgeordneter warnt vor "totalem Chaos"

Massive Proteste in Genf gegen G7-Gipfel

80.000 Soldaten: Riesiger Russen-Aufmarsch an der NATO-Grenze

Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es in drei Stadtteilen Einschläge. Es kam demnach zu Stromausfällen. Zudem seien Brände ausgebrochen. Über mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Massive Proteste in Genf gegen G7-Gipfel

Erneut russische Angriffe auf Kiew

Baby im Flugzeug reanimiert

Drei Tote bei Bootsunglück in Kroatien

Trump: Israel gefährdet Iran-Deal

Pakistan: USA und Iran vereinbaren Kriegsende

Urlaubsland sperrt 251 Strände für Touristen

Kritik an Putin – Abgeordneter warnt vor "totalem Chaos"

Kroatien-Urlaub: So funktioniert das neue Mautsystem

Epstein-Skandal bringt Vance gegen Trump in Stellung