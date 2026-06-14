Erneut russische Angriffe auf Kiew

Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen.

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In der Innenstadt waren in der Nacht auf Montag knapp zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von der Flugabwehr zu hören, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es in drei Stadtteilen Einschläge. Es kam demnach zu Stromausfällen. Zudem seien Brände ausgebrochen. Über mögliche Opfer wurde vorerst nichts bekannt.