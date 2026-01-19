RTL überrascht mit neuer Geheim-Show für Raab und Schöneberger

Spektakuläres TV-Duo - „Wer weiß wie wann was war?“ - lautet der Name der neuen RTL-Show, die von den deutschen, beliebten Moderatoren Raab und Schöneberger moderiert wird.
Nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beim ESC-Vorentscheid im vorigen Jahr stehen Raab und Schöneberger nun erstmals als Moderatoren-Duo vor der Kamera.
- Dschungelcamp: Überraschung kurz vor Start in Australien
- Sarah Engels will für den ESC singen
- RTL äußert sich erstmals zu Quoten-Desaster von Stefan Raab
Zeitreise & viel Nostalgie
In der neuen Samstagabend-Eventshow „Wer weiß wie wann was war?“ soll laut "Bild" eine 'unterhaltsame Zeitreise' durch die Jahrzehnte werden.
Barbara Schöneberger
Publikum soll mitstimmen
Das Publikum im TV-Studio soll aktiv eingebunden werden - durch coole Abstimmgeräte. Das Publikum stimmt bei Fragen und Einschätzungen rund um das damalige Leben ab. Es geht um frühere Musik, TV-Shows, Popkultur und Zeitgeschichte.
Geheime und coole Showelemente geplant
Prominente Gäste sind ebenso eingeplant wie weitere überraschende Showelemente. Im Februar sollen laut der "Bild" bereits zwei Folgen des neuen Formats aufgezeichnet werden, die im Frühjahr bei RTL und RTL+ zu sehen sein sollen.
Produziert wird „Wer weiß wie wann was war?“ von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Der Ticketvorverkauf soll zeitnah unter www.raab-tickets.de starten. Wir sind gespannt!