Stefan Raab
TV-Duo

RTL überrascht mit neuer Geheim-Show für Raab und Schöneberger

19.01.26, 12:16
Spektakuläres TV-Duo -  „Wer weiß wie wann was war?“ - lautet der Name der neuen RTL-Show, die von den deutschen, beliebten Moderatoren Raab und Schöneberger moderiert wird. 

Nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit beim ESC-Vorentscheid im vorigen Jahr stehen Raab und Schöneberger nun erstmals als Moderatoren-Duo vor der Kamera. 

Schöneberger freut sich auf kultige Klassiker und exklusive Online-Pranks.
Zeitreise & viel Nostalgie

In der neuen Samstagabend-Eventshow „Wer weiß wie wann was war?“ soll laut "Bild" eine 'unterhaltsame Zeitreise' durch die Jahrzehnte werden. 

Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger

Stefan Raab
Publikum soll mitstimmen

Das Publikum im TV-Studio soll aktiv eingebunden werden - durch coole Abstimmgeräte. Das Publikum stimmt bei Fragen und Einschätzungen rund um das damalige Leben ab. Es geht um frühere Musik, TV-Shows, Popkultur und Zeitgeschichte. 

Geheime und coole Showelemente geplant

Prominente Gäste sind ebenso eingeplant wie weitere überraschende Showelemente. Im Februar sollen laut der "Bild"  bereits zwei Folgen des neuen Formats aufgezeichnet werden, die im Frühjahr bei RTL und RTL+ zu sehen sein sollen.

Produziert wird „Wer weiß wie wann was war?“ von Raab Entertainment im Auftrag von RTL. Der Ticketvorverkauf soll zeitnah unter www.raab-tickets.de starten. Wir sind gespannt!

