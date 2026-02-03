Schluss mit Stromschlägen: So vermeiden Sie statische Kleidung im Winter

Jeder kennt das nervige Winter-Phänomen: Man zieht sich morgens hektisch den Pullover über und - zack! Ein unangenehmer Elektroschock lässt einen zusammenzucken. Damit ist jetzt Schluss! Wir zeigen Ihnen clevere Tricks, wie Sie sich vor diesen fiesen Stromstößen schützen können.

Der Winter macht uns das Leben echt schwer: Trockene Heizungsluft, rutschige Straßen und besonders nervig: statisch aufgeladene Kleidung! Durch die Kälte und die trockene Luft lädt sich unsere Kleidung schnell auf, was uns den Tag gehörig vermiesen kann. Zwar kann das in jeder Jahreszeit passieren, aber im Winter, wenn wir in dicken Pullis und Schals stecken, kommt es besonders häufig vor. Aber keine Sorge: Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich vor den lästigen Stromstößen schützen können!

Darum lädt sich Kleidung auf

© Getty Images

Im Winter ist es besonders unangenehm, wenn sich die Kleidung statisch auflädt. Aber warum passiert das eigentlich? Die Antwort ist einfach: Kleidung enthält Elektronen, die sich durch Reibung oder trockene Luft leicht übertragen können. Besonders Kunstfasern wie Polyester, Polyacryl oder andere synthetische Stoffe sind wahre „Stromleiter“ und laden sich dadurch schneller auf. Wenn Sie dann auch noch mit trockenem Raumklima zu kämpfen haben, etwa durch die Heizungsluft, verstärkt sich der Effekt.

Doch keine Angst: Gesundheitlich ist diese statische Aufladung unbedenklich, aber trotzdem möchte niemand sich ständig von kleinen Stromstößen ärgern lassen.

Die besten Tricks gegen statische Kleidung

© Getty Images

Mit diesen einfachen, aber effektiven Tricks gehören statisch aufgeladene Kleidungsstücke der Vergangenheit an:

Feuchtigkeit hilft

Eincremen ist mehr als nur eine Pflege für Ihre Haut, es kann Ihnen auch helfen, statische Aufladung zu verhindern! Feuchtigkeit reduziert die Reibung zwischen dem Körper und den Kleidungsstücken, wodurch die Kleidung weniger leicht aufgeladen wird. Eine sanfte Bodylotion oder ein Feuchtigkeitsspray sorgt für ein Plus an Frische und schützt vor Stromstößen.

Mit Metall gegen die Aufladung

Metall leitet Elektrizität, und das können Sie sich zunutze machen! Einfache Draht-Kleiderbügel aus Metall können helfen, die statische Aufladung abzuleiten. Streichen Sie einfach mit dem Bügel über das Kleidungsstück, um die elektrische Spannung zu verringern. Noch besser: Lagern Sie Ihre Kleidung direkt auf einem Metallbügel, sodass sie sich schon gar nicht erst aufladen kann.

Bügeleisen als Geheimwaffe

Mit einem einfachen Bügeleisen können Sie die statische Aufladung ebenfalls reduzieren! Stellen Sie es auf die niedrigste Stufe und gleiten Sie sanft über die Kleidung. Das Bügeleisen hilft dabei, die Elektronen zu „glätten“, sodass sich die Kleidung weniger statisch auflädt.

Hausmittel gegen den Winter-Schock

Essig, Natron oder Backpulver: Sie werden es kaum glauben, aber diese altbewährten Hausmittel wirken auch gegen statische Aufladung. Geben Sie beim nächsten Waschgang eine kleine Menge davon hinzu und Sie werden merken, dass Ihre Kleidung danach weniger „geladen“ ist.

Auf die Schuhe achten

Ja, auch Ihre Schuhwahl kann die statische Aufladung beeinflussen! Besonders Gummisohlen sind ein wahrer Magnet an Elektrizität, während Ledersohlen das Risiko deutlich verringern.

Also: Wenn Sie es vermeiden möchten, ständig eine zischelnde Überraschung zu erleben, wählen Sie Schuhe mit Ledersohlen und setzen Sie bei der Kleidung lieber auf Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle.