Zwei Leichen in Wohnung in Kitzbühel entdeckt

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Kitzbühel wurden am Dienstagnachmittag zwei Leichen gefunden.

Tirol. Bei den Leichen dürfte es sich laut ersten Informationen, die noch nicht offiziell bestätigt wurden, um eine Mutter und ihren Sohn handeln. Die Polizei ist aktuell noch vor Ort. Wie die beiden Toten ums Leben gekommen sind, ist derzeit noch unklar.

Gefunden wurden die Toten gegen 13.45 Uhr in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus am Rennfeld im nördlichen Teil von Kitzbühel. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und waren rasch vor Ort.

© Zoom Tirol

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

