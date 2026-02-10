Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Zwei Leichen Kitzbühel
© ZOOM.TIROL

LKA ermittelt

Zwei Leichen in Wohnung in Kitzbühel entdeckt

10.02.26, 16:13
Teilen

In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Kitzbühel wurden am Dienstagnachmittag zwei Leichen gefunden. 

Tirol. Bei den Leichen dürfte es sich laut ersten Informationen, die noch nicht offiziell bestätigt wurden, um eine Mutter und ihren Sohn handeln. Die Polizei ist aktuell noch vor Ort. Wie die beiden Toten ums Leben gekommen sind, ist derzeit noch unklar. 

Gefunden wurden die Toten gegen 13.45 Uhr in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus am Rennfeld im nördlichen Teil von Kitzbühel. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und waren rasch vor Ort. 

Kitzbühel Mord
© Zoom Tirol

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. 

Mehr Infos in Kürze ...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen