Superstar Al Bano Carrisi feiert mit 82 Jahren sein Opernball-Debüt

Der Italo-Sänger wird gemeinsam mit OGM-Boss Wolfgang Bachmayer und dessen Familie in der Loge feiern - mit dabei auch Al Banos Paten-Tochter Lisa Maria.
Er stand auf den größten Bühnen der Welt, sang in Opernhäusern und schrieb zeitlose Hits. Nur in der Wiener Staatsoper war Al Bano Carrisi noch nie. Mit 82 Jahren wird dieser Traum jetzt doch noch wahr. Auf Einladung von Wolfgang Bachmayer, der mit seinem Meinungsforschungs-Institut OGM sein 50. Jubiläum feiert wird Carrisi mit seiner Tochter Jasmine in der Loge Platz nehmen.
Al Bano Carrisi mit Lisa Maria Bachmayer
Ebenfalls mit dabei die beiden Töchter von Wolfgang und Claudia Bachmayer, Lisa Maria und Marie Sophie. Für letztere ist es gleich doppelt so spannend, da sie beim Opernball unter den Debütantinnen ist. Für Tochter Lisa Maria gibt es dafür ein Wiedersehen mit ihrem Taufpaten Al Bano, der seit Jahrzehnten ein enger Freund der Familie ist.
In der OGM-Jubiläums-Loge im 2. Rang werden weiters Politik-Experte Reinhard Heinisch, Agentur-Boss Heimo Hammer und OGM-Teilhaber Johannes Klotz Platz nehmen.