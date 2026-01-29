"Merkels Werk" – Grosz landet Erfolg

Das Buch "Merkels Werk, unser Untergang" von Polit-Blogger und Autor Gerald Grosz ist das erfolgreichste politische Sachbuch des Jahres 2025.

Mehr als 60.000 Exemplare aus dem Leopold Stocker Verlag wurden bislang verkauft, teilt Gerald Grosz mit. Über mehrere Wochen hinweg belegte das Buch vordere Plätze auf der Spiegel-Bestsellerliste und war zugleich Bestseller auf den gängigen Buchhandelsplattformen Thalia, Hugendubel und Morawa.

Bestseller-Autor Gerald Grosz zeigt sich erfreut über den Erfolg: "Das Buch wurde in Buchhandlungen bis ins letzte Eck verbannt, einzelne Händler im deutschsprachigen Raum verweigerten sogar den Verkauf. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland bezeichnete es als 'Wichsvorlage für Rassisten und Faschisten'. Und dennoch wurde es ein großartiger Erfolg. Man kann dieses Buch weder zensieren, noch verleumden, noch seinen Inhalt verleugnen", sagt Grosz.

Grosz: "Merkels Politik hat Europas Gesellschaften gespalten"

Der Autor fügt hinzu: "Merkels Politik hat Europas Gesellschaften gespalten, Menschen ihre Heimat geraubt, die Sozialtöpfe der Plünderung preisgegeben, die Wirtschaft geschwächt und einzelne Schicksale auf dem Gewissen. Die etablierten Meinungsbildner wollten Merkel und ihren Wahnsinn in den Olymp heben – dem haben wir einen publizistischen Strich durch die Rechnung gemacht."

Das Buch wurde bereits ins Ungarische übersetzt und erscheint ab sofort auch in einer englischsprachigen Ausgabe unter dem Titel "Merkel’s Legacy – Our Downfall". Zudem sind eine Taschenbuchausgabe und ein Hörbuch geplant. Grosz arbeitet bereits an einer Fortsetzung, die im Frühjahr erscheinen soll. Grosz: "Nun ist es an der Zeit, einen Ausweg zu skizzieren: wie wir unsere Gesellschaft wiederherstellen, Europa verteidigen sowie nationale Souveränität, Kultur und Identität unserer Länder stärken können."