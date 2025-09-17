"Häme und Hass“: ARD-Eklat um Bestseller-Buch von Gerald Grosz

ARD-Moderator Dennis Scheck sorgte in seiner Sendung „Druckfrisch“ für einen Eklat: Erst schimpfte er im derben Ton auf das Spiegel-Bestseller-Buch von Gerald Grosz und dann landete es in der Abfallkiste.

In der ARD-Sendung „Druckfrisch“ bespricht Moderator Dennis Scheck regelmäßig die beliebtesten Bücher. Weil das Buch von Gerald Grosz „Merkels Werk. Unser Untergang“ zeitweise auf Platz 2 der Spiegel-Bestseller rangiert, widmet sich Scheck in seiner Sendung im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch der schonungslos zugespitzten Merkel-Abrechnung des blauen Ex-Politikers und heutigen Bloggers.

ARD-Mann vergreift sich im Ton

Das im Leopold-Stocker-Verlag erschienene Grosz-Buch landete dabei nicht nur vor laufender Kamera in der Abfallkiste, sondern Scheck vergreift sich heftig im Ton. Erst setzt er noch harmlos an. Über Grosz meint er: Sollte dieser als Ingenieur Brücken bauen, „würde ich sie nicht befahren“. Weil ihm das nicht deutlich genug erscheint, legt er nach und tituliert das Buch als „vor Häme und Hass triefende, hirnlose Wichsvorlage für Rassisten und Faschisten“.

Grosz reagiert

Nach diesen Worten greift Scheck schließlich zum Buch und wirft es demonstrativ weg. Und Grosz? Der schießt gegen die ARD zurück: „Mit größtmöglicher Genugtuung nehme ich zur Kenntnis, dass ich der personifizierte Stachel im Fleisch der linken Heuchler bin.“