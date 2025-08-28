Alles zu oe24VIP
© APA/HANS KLAUS TECHT

Liste

Mit Merkel-Buch: Gerald Grosz wird zum SPIEGEL-Bestseller-Autor

28.08.25, 18:12
Teilen

Mit seinem Buch "Merkels Werk. Unser Untergang" ist Gerald Grosz jetzt zum SPIEGEL-Bestseller-Autor geworden. 

Am 18. August stellte der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker und heutige Polit-Blogger Gerald Grosz sein Buch in Wien vor - flankiert von blauer Politprominenz aus Österreich und Deutschland.

Grosz Buch

Grosz' Buch anlässlich "10 Jahre Flüchtlingskrise" ist seit Montag erhältlich (26,00 €, Leopold Stocker Verlag).

© Leopold Stocker Verlag

"Wir schaffen das 

Zehn Jahre nach dem Paradigmenwechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik zieht Grosz Bilanz und attackiert die ehemalige Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf. "Wir schaffen das", sagte Merkel im Sommer 2015. Gerald Grosz ist da offensichtlich anderer Meinung, an Merkels Satz lässt er kein gutes Haar.

Mit Merkel-Buch: Gerald Grosz wird zum SPIEGEL-Bestseller-Autor
© oe24

SPIEGEL-Bestseller-Liste 

Zehn Tage nach Erscheinen ist Grosz mit seinem Buch jetzt in die SPIEGEL-Bestseller-Liste eingestiegen - auf Platz 10. Das Buch ist gefragt und wie Gerald Grosz sagt, hat sein Verleger, der Grazer Leopold-Stocker-Verlag Leopold-Stocker-Verlag, bereits die dritte Auflage in Auftrag gegeben.

