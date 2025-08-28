Mit Merkel-Buch: Gerald Grosz wird zum SPIEGEL-Bestseller-Autor

Mit seinem Buch "Merkels Werk. Unser Untergang" ist Gerald Grosz jetzt zum SPIEGEL-Bestseller-Autor geworden.

Am 18. August stellte der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker und heutige Polit-Blogger Gerald Grosz sein Buch in Wien vor - flankiert von blauer Politprominenz aus Österreich und Deutschland.

Grosz' Buch anlässlich "10 Jahre Flüchtlingskrise" ist seit Montag erhältlich (26,00 €, Leopold Stocker Verlag). © Leopold Stocker Verlag

"Wir schaffen das

Zehn Jahre nach dem Paradigmenwechsel in der europäischen Flüchtlingspolitik zieht Grosz Bilanz und attackiert die ehemalige Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf. "Wir schaffen das", sagte Merkel im Sommer 2015. Gerald Grosz ist da offensichtlich anderer Meinung, an Merkels Satz lässt er kein gutes Haar.

© oe24

SPIEGEL-Bestseller-Liste

Zehn Tage nach Erscheinen ist Grosz mit seinem Buch jetzt in die SPIEGEL-Bestseller-Liste eingestiegen - auf Platz 10. Das Buch ist gefragt und wie Gerald Grosz sagt, hat sein Verleger, der Grazer Leopold-Stocker-Verlag Leopold-Stocker-Verlag, bereits die dritte Auflage in Auftrag gegeben.