Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Angela Merkel
© Getty

Harter Angriff

Ex-Verfassungsschutzchef: "Merkel war Kaderkommunistin der SED"

23.08.25, 14:01
Teilen

Hans-Georg Maaßen war Chef des deutschen Verfassungsschutzes, bis er 2018 in der letzten Legislaturperiode von Angela Merkel in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. 

Im neuen Buch von Gerald Grosz "Merkels Werk. Unser Untergang" geht Maaßen scharf mit der ehemaligen deutschen Kanzlerin ins Gericht.

Merkel war Kaderkommunistin  

Hans-Georg Maaßen hat Gerald Grosz ein Interview für sein Buch gegeben, das am 18. August erschienen ist. Darin teilt der ehemalige Chef des deutschen Verfassungsschutzes und heutige Bundesvorsitzende der "Werte Union" gegen Merkel aus: „Merkel war Kaderkommunistin der SED und blieb zeitlebens eine Linke. Ihr CDU-Parteibuch war Tarnung. Ihre Willkommenspolitik war kein Akt der Empathie, sondern ein eiskaltes ideologisches Projekt," meint Maaßen, der einst selbst Mitglied der CDU war und in Ostdeutschland erfolglos für den Bundestag kandidierte.

Hans Georg Maaßen
© Getty Images / oe24

Hans Georg Maaßen
© Getty Images / oe24

Einst bei der CDU 

Mittlerweile ist Maaßen Vorsitzender der rechten CDU-Abspaltung "Werte Union". Seine eigene politische Agenda zeigt Maaßen im Grosz-Buch auch auf: "Die CDU unter Merz ist keine Opposition, sie ist Teil des linken Kartells. Wer CDU wählt, wählt Rot-Grün. Darum habe ich die Werte Union gegründet – als bürgerliche Alternative für all jene, die Merkel und Merz nicht länger ertragen und AfD nicht wählen wollen. Nur durch neue Kräfte und neue Mehrheiten kann dieser verhängnisvolle Kurs gestoppt werden.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden