Ski-Star Vonn: Erste Reaktion nach Olympia-Sturz

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf eine Quelle beruft, ist Lindsey Vonn mittlerweile ein zweites Mal am linken Bein operiert worden.

Laut den Informationen sollen die Eingriffe ihren Zustand stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen. Die 41-Jährige liegt im Krankenhaus von Treviso. Die US-Amerikanerin war am Sonntag in der Olympiaabfahrt von Cortina nach zwölf Fahrsekunden schwer zu Sturz gekommen.

Vom Olympischen Komitee der USA oder dem US-Skiteam gibt es noch keine offiziellen Informationen. "Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", hatte das Krankenhaus am Sonntagabend in einer Erklärung mitgeteilt. Eine Quelle sagte Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Erste Reaktion: Vonn sagt "Danke"

Inzwischen gibt es eine erste Reaktion des Ski-Superstars: Lindsey Vonn hat auf einen Beitrag des britischen Journalisten Dan Walker auf der Plattform X (vormals Twitter) geantwortet. Sie schreibt: "Danke Dir, Dan" und fügt ein Emoji mit betenden Händen dazu, das für Dankbarkeit steht.

Journalist Walker hat in dem betreffenden Beitrag auf X Vonns Antreten bei der Olympia-Abfahrt trotz Kreuzbandriss verteidigt. Am Ende schreibt er dann, dass er hoffe, dass sich ihr Körper schnell erhole und sie wisse, "dass sie immer eine Siegerin sein wird."

Vonns Trainer Aksel Lund Svindal meldete sich auf Instagram zu Wort: "Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Leute, die deinen Weg verfolgen, und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten", schrieb der Norweger. "Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich." Laut Svindal habe Vonn noch Glückwünsche an ihre Teamkollegin Breezy Johnson, die spätere Olympiasiegerin, ausgerichtet, ehe sie selbst ins Krankenhaus geflogen wurde. "Wahrer Charakter zeigt sich in den schwierigsten Momenten", so Svindal.