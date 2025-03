Garten im April: So überstehen Ihre Pflanzen das wechselhafte Wetter

Mit diesen cleveren Tipps erblüht Ihr Garten pünktlich zu Ostern Ostern steht schon bald vor der Tür, und was gibt es Schöneres, als die Feiertage in einem blühenden Garten zu verbringen? Mit den folgenden Tipps verwandeln Sie Ihren Garten rechtzeitig zum Fest in ein farbenfrohes Paradies.