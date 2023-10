× Spüle reinigen: Wochenlanger Glanz dank diesem Hausmittel

Das Spülbecken in der Küche ist nicht mehr das neueste und sieht trotz regelmäßigem putzen einfach nie richtig sauber und gepflegt aus? Dann versuchen Sie es mal mit Olivenöl!

Ob Edelstahl, Steingut oder Porzellan: Spülen sehen selten richtig sauber aus. Schmutz- und Wasserflecken setzen sich schnell fest. Lebensmittelreste, Fett, Kalk und andere Verschmutzungen verwandeln die Küchenspüle in Windeseile zu einem unansehnlichen Ort. Nach einiger Zeit hilft auch das regelmäßige putzen nicht mehr so wie einst. Eine saubere, glänzende Spüle, die über Wochen, trotz täglicher Benutzung, so bleibt, wäre doch ein Traum.

Olivenöl bringt die Spüle zum Glänzen

Eine absolute Geheimwaffe, die alle zuhause haben, lässt diesen Wunsch in Erfüllung gehen: Die Spüle mit Öl einreiben. Das kann Baby-, Oliven- oder Sonnenblumenöl sein. Um die Spüle wieder glänzend hinzubekommen reicht bereits ein kleiner Spritzer davon.

© Getty Images ×

So funktioniert's

Vor dem Hack die Spüle zunächst gründlich mit einem herkömmlichen Putzmittel oder mit Essig und Natron reinigen. Das Becken ausspülen und trocken reiben. Jetzt können Sie mit dem genialen Hack dafür sorgen, dass die wunderbar gereinigte Spüle auch eine ganze Weile so bleibt: Geben Sie das Öl auf ein Mikrofasertuch und reiben Sie Ihre Küchenspüle damit gründlich aus. Insgesamt sollten zwei Teelöffel dafür ausreichen. Auch auf die Armaturen nicht vergessen!

Der Trick: Die Oberfläche wird durch das Öl versiegelt, Kalk hat somit keine Chance sich abzusetzen und fiese Flecken werden vermieden. Übrigens wirkt die Öl-Methode auch bei schwarzem Granit oder anderem dunklen Stein in der Spüle wahre Wunder.