Mit diesen Hausmitteln vertreiben Sie Frucht-Fliegen

Obst und Gemüse ziehen schnell lästige Fruchtfliegen an. Wir verraten, wie Sie diese blitzschnell loswerden.

Jedes Mal das gleiche Spiel: Kaum hat man reifes Obst oder Gemüse in der Küche, schwirren unzählige kleine Fruchtfliegen umher. Doch die Insekten sind nicht nur lästig, sondern vermehren sich auch in rasender Geschwindigkeit. Wir verraten, wie man die Fliegen mit einfachen Haushalts-Tipps blitzschnell vertreibt.

Hausmittel gegen Frucht-Fliegen

Mistkübel regelmäßig entleeren

Im Müll finden Fruchtfliegen alles was sie brauchen, um sich zu vermehren. Den Rest- und Biomüll sollte man daher am besten täglich entleeren und immer den Deckel zu lassen. So können die Insekten zumindest nicht hinein.

Früchte nicht zu lange behalten

Fruchtfliegen legen ihre Eier (bis zu 400 Stück am Tag!) am liebsten auf Obst und Gemüse. Schadhafte Stellen und Stielansätze sind dabei besonders beleibt, da die Larven nach dem Schlüpfen gleich mit Nahrung versorgt sind. Um eine Fliegenplage zu vermeiden sollten man daher Obst und Gemüse direkt nach dem Kauf essen, und eine zu lange Lagerung vermeiden. Zudem kann man Beeren, Äpfel & Co. auch im Kühlschrank lagern.

Fruchtfliegenfalle

Um den Fliegenschwarm loszuwerden kann auch eine Fliegenfalle aus Hausmitteln helfen. Dafür ein weithalsiges Glas oder eine Schale mit einer Mischung aus Obstsaft, Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel füllen. Die süße Flüssigkeit lockt Fliegen an, das Spülmittel setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab - so können die Fliegen nicht mehr auf die Oberfläche und ertrinken. Auch Essig anstatt Obstsaft hilft - diesen können Obstfliegen besonders gut riechen.

Besonders effektiv ist auch, das Glas mit einer Frischhaltefolie zuzudecken, und mit einem Zahnstocher kleine Löcher in die Folie zu machen. So werden die Fruchtfliegen zwar hinein gelockt, aber können nicht mehr hinaus.