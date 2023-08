So werden Sie lästige Ameisen los

Wir verraten die besten Hausmittel und effektivsten Tipps, um Ihr Zuhause in eine Ameisen-freie Zone zu verwandeln.

Eine Ameise kommt selten allein. Erst im Garten, und dann auch noch im Haus: Die Ameisen-Straße fällt uns alljährlich zur Last. Schließlich fallen die Insekten über unser Essen her. Manche Arten, etwa die Holzameise, höhlen sogar Fenster, Balken oder Treppen aus, um ihre Nester dort zu bauen und zerstören so das Holz. Doch keine Sorge, wir haben die besten Tipps parat, um Ameisen aller Art zu bekämpfen.

Warum kommen Ameisen ins Haus?

Normalerweise befallen Ameisen in den Sommermonaten die eigenen vier Wände. In dieser Jahreszeit finden Sie in ihrer natürlichen Umgebung nicht immer ausreichend Nahrung. In unseren Häusern findet die Ameise allerdings ein reichliches Nahrungsangebot. Besonders zucker- oder eiweißhaltige Lebensmittel kann sie nicht widerstehen.

Ameisen bekämpfen: Diese Hausmittel helfen

Wie man Ameisen am besten vertreibt, hängt davon ab, ob sich ihr Insekten-Nest innerhalb oder außerhalb des Hauses befindet. Ameisen mit festem Wohnsitz im Garten, die nur ab und zu zu Besuch kommen, lassen sich ganz einfach mit Hausmitteln vertreiben:

1. Undichte Stellen versiegeln

Im ersten Schritt sollten undichte Stellen, durch welche die Ameisen überhaupt ins Haus gelangen, abgedichtet werden, am besten mit Leim oder Silikon an. L

2. Lebensmittel und Tierfutter verpacken

Lebensmittel und Tierfutter sollten fest verpackt werden und nie offen herumstehen. Zudem ist es ratsam, Futternäpfe regelmäßig zu säubern und Müllbehälter sicher zu verschließen.

3. Zimt einsetzen

Als Hausmittel eignet sich Zimt (als Pulver oder ätherisches Öl in verdünnter Form), um Ameisenstraßen an Eintrittsstellen abzuwehren. In verschiedenen Laborversuchen zeigte das Gewürz eine abwehrende Wirkung auf viele Ameisenarten.

4. Starke Gerüche verbreiten

Das Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN) empfiehlt zudem stark riechende Substanzen wie Zitronensaft, Lavendel (sowohl als Öl als auch als Kraut), Kerbel, Farnkraut oder Essig als geeignete Abwehrmittel. "Für den Handel sind auch klebende Barrieren erhältlich, die Fenster und Türen versiegeln und so den Zugang blockieren sollen", so die Stiftung Warentest.

Profi gegen Ameisen im Haus

Haben sich Ameisen bereits fest im Haus angesiedelt, sollte ein Schädlingsbekämpfer zu Rate gezogen werden. Dieser kann wichtige Punkte wie Ameisenart, Ausmaß des Befalls und geeignetes Vorgehen klären. Eine Ameisenplage kriegen Profis entweder mit starkem Ameisengift oder auch giftfreien Alternativmaßnahmen, wie zum Beispiel mittels Heißluft, in den Griff.