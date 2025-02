× Geschirrspüler richtig einräumen: Das gehört nicht in die untere Schublade!

Wer den Geschirrspüler einräumt, will vor allem eins: sauberes Geschirr mit minimalem Aufwand. Doch es gibt einige Fehler, die Sie beim Einräumen unbedingt vermeiden sollten. Besonders bei der unteren Schublade gibt es klare No-Gos.

Wer schmutziges Geschirr einfach planlos in die Spülmaschine wirft, riskiert Kratzer, Schäden und ein schlechtes Spülergebnis. Besonders die untere Schublade ist für robustes Geschirr wie Teller, Töpfe und Pfannen gedacht. Doch einige Gegenstände haben dort absolut nichts verloren! Wer folgende Fehler vermeidet, spart sich Ärger und verlängert die Haltbarkeit seiner Lieblingsstücke.

Plastikbehälter

Plastik ist leicht und hitzeempfindlich. In der unteren Schublade sind die Temperaturen am höchsten, und durch den starken Wasserstrahl können leichte Kunststoffbehälter herumgeschleudert oder sogar verformt werden. Das kann nicht nur das Plastik beschädigen, sondern auch die Effizienz des Spülgangs beeinträchtigen. Besser: Plastikbehälter in die obere Schublade stellen oder per Hand spülen.

Holzbretter und Holzkochlöffel

Holz verträgt keine lange Einwirkung von Wasser und Hitze. In der unteren Schublade wird das Material durchweicht, was zu Rissen und Verformungen führen kann. Zudem kann das Holz aufquellen oder seine Schutzschicht verlieren, was es anfälliger für Bakterien macht. Besser: Holzutensilien von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Isolierende Trinkflaschen

Thermobecher und isolierende Trinkflaschen sind oft doppelwandig mit einer Vakuumisolierung. Durch die intensive Hitze in der unteren Schublade kann sich diese Isolierung lösen oder Wasser ins Innere eindringen. Das beeinträchtigt die isolierende Wirkung erheblich. Auch hier gilt: Lieber per Hand spülen oder in der oberen Schublade platzieren.

Weingläser und Porzellantassen

Filigrane Weingläser und empfindliche Porzellantassen sollten nicht der direkten Kraft des Wassers im unteren Bereich ausgesetzt werden. Die Gefahr von Rissen, Absplitterungen oder vollständigem Zerbrechen ist hier besonders groß. Stattdessen sollten Wein- und Champagnergläser, wenn möglich, in speziellen Halterungen fixiert werden – so bleiben sie sicher an ihrem Platz und kommen unversehrt aus der Spülmaschine.