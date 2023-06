× Sommer am Millstätter See

Der Millstätter See und die ihn umgebende Natur begeistern im Sommer mit vielfältigen Outdoor-Möglichkeiten und Romantik-Hotspots.

Zwischen den Nockbergen, Hohen Tauern und Wolfsbergrücken findet sich der wasserreichste See Kärntens, der herrliche Millstätter See. Der Urlaub am kristallklaren Wasser ist ein Romantik-Tipp für Verliebte und ein Genusstipp für Feinschmecker. Hier wird aber auch das Wandern zum Erlebnis für Familien. Und Biker radeln besonders aussichtsreich auf der Obermillstätter Panoramatour. Aber alles der Reihe nach.

Wanderträume

Am Millstätter See wartet jetzt der neue Etappenwanderweg "Via Paradiso". In vier entspannten Tagen führt die 55 Kilometer lange Wanderung rund um den See, stets mit Ausblick auf das smaragdgrüne Wasser und die umliegende Bergwelt. Rund vier Stunden Wandern täglich machen die Gedanken frei und lenken den Blick hin auf das Wesentliche. Der Wanderweg führt vorbei an unvergesslichen Orten, barocken Villen, üppigen Bauerngärten und Burgruinen.

Schon ein Klassiker ist der Weg der Liebe, der Sentiero dell'Amore, ein aussichtsreicher Abschnitt des Millstätter See Höhensteigs bzw. des Alpe-Adria-Trails. Sieben Bücher, gefüllt mit Zitaten und Aphorismen und die "Feuersteine der Liebe" - wie die rubinroten Granatsteine am Wegesrand auch genannt werden - geleiten Wanderer in gut drei Stunden bis zum Granattor. Der mächtige Durchgang am höchsten Punkt der Millstätter Alpe weist nicht nur auf das größte alpine Granatvorkommen im Inneren des Berges hin, er gibt auch den Weitblick bis zu den Hohen Tauern hin frei.

Biken am Millstätter See

Eine Verbindung aus Natur, Kultur und Architektur mit Genussplätzen, direkt am Wasser -der 28 km lange Millstätter See Radweg ist ein Traum für Romantiker. Und in den Kärntner Nockbergen erwartet Mountainbiker ein besonderes Erlebnis: der Gipfelsieg mit dem Bike. Die sanften Kuppen der Nockberge und ihre Gipfel, die teils auf über 2.000 Metern Seehöhe liegen, machen's möglich.

Baden

Am Millstätter See laden insgesamt 11 Strandbäder in den Sommermonaten zum Baden ein. Bei angenehmen Temperaturen -bis zu 27°C erreicht das Wasser, das sehr mineralstoffhaltig ist und sich dadurch ganz besonders weich anfühlt.

Tafeln am Millstätter See

Auch heuer laden bis Oktober die "Kulinarischen Tafeln rund um den Millstätter See" dazu ein, Platz zu nehmen an den unterschiedlichsten Logenplätzen und die Kärntner Kulinarik zu genießen. Ausgewählte regionale Produkte werden von Meisterköchen und Wirten zu raffinierten Gerichten verfeinert.

Unser Romantik-Tipp: Die Slowfood-Frühstückstafel auf der Seenixe (Termine: 13. August und 3. September).

Nacht unter Sternen

Sechs "Biwak unter den Sternen. Rifugio sotto le stelle" laden an einzigartigen Logenplätzen ein, sich wieder ganz der Zeit zu zweit zu widmen. Während der Sternschnuppennächte kann man diese besonders gut durch die riesigen Panoramafenster beobachten. Hier lässt sich der Alltag leicht entschleunigen, ganz nahe an der Natur (ab 209 Euro).

Bad Kleinkirchheim & Feld am See

Ein echter Geheimtipp ist das malerische Familien Sportdorf Feld am See. Der Ort liegt an zwei warmen Badeseen mit Trinkwasserqualität, Brennsee und Afritzer See, und verspricht Erholung pur. Die beiden Seen sind mit einer Fläche von rund 90 Hektar groß genug, um spannende Wassersportarten auszuprobieren, und dennoch überschaubar. Daher eignen sich die Seen auch für die kleinsten "Wasserratten".

Und wer die Vielfalt sucht, ist in der Region Bad Kleinkirchheim genau richtig: Inmitten der sanften Alpinwelt der Kärntner Nockberge warten magische Berg-und Seenerlebnisse. Ruhesuchende finden beispielsweise im Römerbad herrliche Wohlfühlmomente. Auf 12.000 Quadratmetern und über 3 Ebenen erstreckt sich eine beeindruckende und wohltuende Sauna- & Wellnesslandschaft.

Auch die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein ist ein Hit. Hier befindet sich mit 1.200 Quadratmetern die größte Wasserfläche aller Kärntner Thermen. Und auch die 86 Meter lange Rutsche zählt zu den längsten im Land. Kein Wunder, dass große und kleine Kinder von diesem Angebot hellauf begeistert sind. Aber auch für Entspannung ist gesorgt. Ob im Wellnessbecken mit Panoramablick, im Zirben-Ruheraum mit Sonnenterrasse oder in der vielfältigen Saunalandschaft: Hier atmen Körper, Geist und Seele auf. Wie auch bei den kostenlosen Aktivprogrammen.

Information: Alles zu Ihrem Urlaub am Millstätter See, Aktivitäten, Hotels und Orte auf: www.millstaettersee.com