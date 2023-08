× Ausseerland: Herbst im Naturjuwel

Das Ausseerland gilt als eine der schönsten Ecken Österreichs und als traumhaftes Herbstziel. Jetzt zeigt sich die Natur von ihrer goldenen Seite und die Luft ist glasklar. Perfekt für Wanderungen, Radtouren oder für einen Thermenurlaub.

Berge, Seen und Flüsse zeichnen das Ausseerland-Salzkammergut aus. Im Herbst locken hier reizvolle Wanderungen & Bike-Touren in glasklarer Luft.

Das Ausseerland-Salzkammergut gilt als eine der schönsten Ecken Österreichs für einen Herbstausf lug. Traumhafte Gewässer wie Altausseer See, Grundlsee, Ödensee, Salza Stausee oder Steirersee lassen sich bequem zu Fuß oder mit dem Rad umrunden oder laden zum Fischen, zu Fahrten mit der Plätte oder auf dem Solarschiff ein.

© Getty Images ×

© Karl Steinegger ×

Wandertraum

Wenn sich das Laub verfärbt und die Luft glasklar ist, kommen Wanderer in der Region voll auf ihre Kosten.

Ein einmaliges Wandererlebnis bietet die 6-Seen-Tour auf der Tauplitzalm. Vom Fuße des Lawinensteins beim Krallersee beginnend führt die Wanderung über das größte Seen-Hochplateau Mitteleuropas in 1.600 m Seehöhe. Gleich vier Gipfel und einen See erreicht man auf einer Wanderung am Loser in Altaussee.

Greimuth und Bräuning Zinken und der Augstsee sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden von gemütlich bis anspruchsvoll und natürlich auch jeweils einzeln zu erwandern. Wer sich an das "Loserfenster" wagt, wird mit einem traumhaften Ausblick auf das Tote Gebirge belohnt.

© Karl Steinegger ×

Gemütlich und nicht weniger beeindruckend wird es bei einem Spaziergang um den Altausseer See, dessen Farbton gerne mit dem eines Tintenfasses verglichen wird. Im Tal laden zahlreiche wunderschöne Wanderwege durch die herbstlich bunt gefärbten Wälder ein. Genuss und Wandern lassen sich bestens auf der Strecke vom Grundlsee zum Toplitzsee verbinden. Dort angekommen, ist ein fangfrischer Saibling zur Stärkung ein Muss.

© Karl Steinegger ×

Auch eine kleine Wanderung zum und rund um den Ödensee bietet eine wunderbare Gelegenheit, regionale Schmankerln und Köstlichkeiten im Genussladen oder im Restaurant der Kohlröserlhütte zu verkosten.

© Karl Steinegger ×

Auf zwei Rädern

Vorbei an zahlreichen Seen, durch wunderschöne Naturlandschaften mit Blick auf die Bergwelt: Das Ausseerland-Salzkammergut bietet zwischen Dachstein und Totem Gebirge abwechslungsreiche Touren in allen Schwierigkeitsgraden. Darüber freuen sich Genussradler und ambitionierte Mountainbiker gleichermaßen.

© Karl Steinegger ×

Besonders Ausdauernden sei der Salzkammergut BergeSeen eTrail ans Herz gelegt, der in 10 Etappen über 630 Kilometer und 14.500 Höhenmeter führt. Diese ist freilich nicht die kürzeste eMTB-Tour, sie führt aber mit Sicherheit zu den schönsten Plätzen im Salzkammergut.

Wasserreich

Wasserfälle üben einen besonderen Reiz aus. Davon können Einheimische und Gäste des Ausseerland-Salzkammergutes ein Lied singen. Zum Erfrischen lädt der Tauplitz Wasserfall des Grimmingbachs ein, der 30 Meter hoch ist.

Ein Juwel der Region hat sich gleich in der Nähe versteckt - der zauberhafte Sagtümpel. Das Besondere dieser Riesenkarstquelle ist, dass Wasser von einem tiefen Quellsee an die Erdoberfläche gedrückt wird. Der Platz ist ein beliebter Glücks-und Kraftplatz. Hier tanken Besucher ihre Energien wieder auf.

Auch bei der Runde mit der Plätte über den Toplitzsee tut sich ein beeindruckender Blick auf einen Wasserfall auf. Plätten sind überhaupt eine Besonderheit im Ausseerland-Salzkammergut. Die flachen, kiellosen Holzboote mit der unverwechselbaren Spitze an der Vorderseite gleiten über den Altausseer See, Grundlsee und Toplitzsee. Romantiker genießen auf der Plätte sogar ihr Frühstück.

Ein Naturschauspiel besonderer Art ist zudem eine Kaskade in den 500 Meter hohen Wänden am Salza Stausee in Bad Mitterndorf, der idyllisch zwischen den Ausläufern des Grimmings und dem Kemetgebirge eingebettet ist. Hier sind auch urige Holzzillen unterwegs.

Golfen

Abschlagen mit Aussicht -der Golfclub Ausseerland zählt zu den am schönsten gelegenen Plätzen in Österreich. Auf dem Weg zum nächsten Loch schweift der Blick über den Dachstein, den Sarstein, den Loser, die Trisselwand, das Tote Gebirge und den Zinken. Das Gelände des Platzes entspricht der natürlichen Landschaft. Die Bedingungen sind ideal. Und mit jedem neuen Abschlag eröffnet sich eine neue Bergkulisse. Die abwechslungsreichen Spielbahnen wechseln zwischen flach und hügelig und bieten immer wieder neue Herausforderungen. Gut platzierte Wasserhindernisse und natürliche Biotope fordern jeden einzelnen Spieler.

© Karl Steinegger ×

Fischen im Ausseerland

Die wunderbare Natur, die himmlische Ruhe und das glasklare Wasser im Ausseerland laden zum erfolgreichen Angler-Urlaub ein. Eingebettet in die romantische Kulisse des Toten Gebirges und des Dachsteinplateaus findet man im Ausseerland-Salzkammergut die schönsten Fischwasser Mitteleuropas. Zudem wurde das Ausseerland-Salzkammergut 2005 als "Genuss-Region Ausseerland Saibling & Forelle" ausgezeichnet. Der Altausseer See -ein Stillgewässer mit Trinkwasser-Qualität -ist beispielsweise ein Paradies zum Ufer-und Schleppfischen auf Seeforellen, Saiblinge, Aitel, Aalrutten und Barsche. Ein Eldorado für Fliegenfischer sind auch die Traunflüsse (Altausseer, Grundlseer, Koppen-und Ödenseetraun).

© Karl Steinegger ×

Veranstaltungen im Herbst

Der Saisonhöhepunkt in jedem Sommer in Altaussee ist der Altausseer Kiritog mit dem Bierzelt der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee. Heuer findet das Fest bereits zum 61. Mal statt (2.-4. Sept.).