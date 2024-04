× Frühling von seiner schönsten Seite im Mariazeller Land

Entschleunigen und entspannen inmitten erwachender Natur – das lässt sich bestens im Mariazeller Land. Hier finden sich eine Fülle an ruhigen und romantischen Kraftplätzen und eine Vielfalt an Erlebnissen in ruhigen Wäldern, auf Hügeln und Bergen oder am Wasser.

Traumhaft schön und doch so nah an Wien: das Mariazeller Land. Im Frühling finden sich hier neben Spazierwegen, Wanderungen und Klettertouren auch eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Beliebte Ausflugsziele sind die Mariazeller Bürgeralpe sowie die Gemeindealpe in Mitterbach mit Rollerbahn und Mountaincarts. Erstere gilt als Aussichtsberg mit einmaligem Rundblick auf das niederösterreichisch-steirische Voralpengebiet (lässt sich besonders gut vom Plateau der Aussichtswarte genießen!). Und die Gemeindealpe Mitterbach liegt im größten Naturpark Niederösterreichs, Ötscher-Tormäuer. Mit der 1.626 Meter hohen Gemeindealpe und dem Erlaufsee bietet der idyllische Ort Mitterbach ideale Urlaubsbedingungen für die ganze Familie.

Wanderlust

Die alpine Bergwelt des Mariazeller Landes hat vielerlei Reize. Die prägenden Berggipfel in Harmonie mit weiten Tälern und Almwiesen bieten jedem Besucher sein persönliches Wandererlebnis; dem gemütlichen Spaziergänger ebenso wie dem sportlichen Kletterer. Die felsigen Ötschergräben mit den Tormäuern sind für ihre reine Luft und die glasklaren Bäche bekannt. Nicht weniger reizvoll ist die Wanderung durch die Salzaklamm oder der Klausgraben entlang der wildromantischen Salza.

Für alle, die höher hinaus wollen, bietet sich der Hochschwab als 2000er mit seinen schroffen Gipfeln oder der Ötscher, als einer der höchsten Gipfel Niederösterreichs an. Eine Vielzahl saftiger Almen, wie der Herrenboden oder die Königsalm, laden Wanderer zu einer zünftigen Jause in einer der urigen Hütten ein. Auch ein Spaziergang rund um den idyllischen Erlaufsee, entlang des lauschigen Hubertussees in der Walster oder des Stausees in Mitterbach bietet Erholung von Stress und Alltag.

Biken

Lust auf eine Radtour? Ob gemütlich zum Erlaufsee oder sportlich auf die Bürgeralpe – das Mariazeller Land bietet vom gemütlichen Radweg bis zum anspruchsvollen Downhilltrail jede Menge an Möglichkeiten.

Der 111 Kilometer lange Traisental-Radweg zählt zu den beliebtesten Radrouten im ganzen Mostviertel. Der Familien- und Pilgerradweg führt von Traismauer durch das Weinland Traisental über Herzogenburg nach St. Pölten, Lilienfeld und St. Aegyd am Neuwalde bis nach Mariazell. Entlang der Strecke bezaubern abwechslungsreiche Mostviertler Landschaften: Von mild bis wild, von sanften Hügeln südlich der Donau bis hinauf in die imposante Bergwelt der Mostviertler Alpen. Familie bevorzugen oftmals die Strecke von Mariazell oder Kernhof in Richtung Traismauer. Egal wie Sie sich entscheiden, am Traisental-Radweg finden Sie einige Optionen für einen perfekten Tagesausflug mit dem Rad vor. Übrigens: Am besten kombiniert man das Raderlebnis mit einer Anreise per Mariazellerbahn.

Veranstaltungs-Tipp

Die Mariazeller Bürgeralpe lockt nicht nur mit Bergabenteuer für Familien. Während der Sommermonate geben sich wieder Bands aus Pop, Schlager und Volksmusik die Ehre bei der Konzertreihe „Konzerte am Bergsee“. Ein Konzertabend auf 1.270 Meter ist ein ganz besonderes Erlebnis, zählt doch die Seebühne zu einer der schönsten Naturlocations in Österreich auf der in den letzten Jahren unzählige Konzerte gespielt wurden.

U.a. performen heuer die SEER (Abschiedstour am 18., 19. und 20. Juli), Chris Steger und Thor-steinn Einarsson (26. Juli), Herbert Pixner (22. August) oder die Kastelruther Spatzen & Die Edlsee (30. August). Mit der Seilbahn Bürgeralpe Express geht es auf die Bürgeralpe!