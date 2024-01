Bad Ischl: Die besten Programm-Highlights

Von kreativen Laboren bis zur Genusskultur, von Denkanstößen bis zu kulturellen Höhepunkten – dieses Jahr wird im Salzkammergut ein Hit. Nachstehend die besten Programm-Highlights der Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl.

Ein Jahr, ein Programm, eine Region, 23 teilnehmende Gemeinden, rund 300 Projekte und Künstler*innen aus 24 Ländern Europas erwarten Sie bei der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024. Das Salzkammergut mit seinen 23 Gemeinden steht exemplarisch für ganz Europa und stellt unter Beweis, dass trotz aller Unterschiede gemeinsam die Zukunft gestaltet werden kann.

„Kultur ist das neue Salz“ heißt das Motto und im Zentrum stehen zeitgenössische Kunst und Kultur, Historie, die malerischen Orte des Salzkammergutes und die verbindenden Elemente Salz, Wasser und Holz.

Highlights im Kulturjahr 2024

Musikerlebnisse

Bereits im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war das Salzkammergut ein Labor der Moderne. Gustav Mahler und Arnold Schönberg verbrachten ihre Sommer hier. Franz Lehár und Oscar Straus machten Bad Ischl zu einem Kultort für Musikliebhaber*innen. Außergewöhnliche Musikerlebnisse an außergewöhnlichen Orten erwarten die Besucher*innen.

Bei New Salt, einem neuen Festival-Format mit elektronischer Musik und Performance oder bei den Goiserer Musiktagen für zeitgenössische Musik, die sich musikalischen Fragen der Zukunft widmen und bei URLICHT Primal Light, einem Abend mit der österreichischen Music Banda FRANUI und dem australischen Zirkus CIRCA. Brahms und Franz Lehár entdeckten den Zauber der Erholung auf dem Lande.

Zeitgenössische Kunst

Im Zentrum steht die große ganzjährige Ausstellung im ehemaligen Sudhaus in Bad Ischl, sudhaus – kunst mit salz & wasser. Aus geopolitischer Perspektive schauen Künstler*innen auf die Auswirkungen des Kolonialismus und des globalen Welthandels auf Flora, Fauna und Ökosysteme.

Sudhaus: Kunst mit Salz und Wasser. © Salzkammergut Tourismus ×

Ein Teil der Schau nimmt Bezug auf die Konferenz „Open Water Dialogues“, bei der es um brennende Probleme wie verschwindende Gletscher und die weltweit zunehmende Wasserknappheit geht (Adresse: Sudhaus Bad Ischl, Salinenplatz 1b).

Im Lehártheater feiert das Ballet Mécanique von George Antheil und Fernand Léger mit einer Installation seinen 100. Geburtstag. Ein Höhepunkt am Eröffnungs-Abend ist das Gastspiel der Komischen Oper Berlin: „Eine Frau, die weiß, was sie will!“, eine Operette von Oscar Straus, ein Feuerwerk aus Märschen, Walzern und Chansons.

Salzkammerqueer-Projekt

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst wird bei der Eröffnung performen. © Salzkammergut Tourismus ×

Beim Salzkammerqueer-Projekt mit Botschafter:innen wie Tom Neuwirth alias Conchita Wurst werden die queeren Communities im ländlichen Raum beleuchtet. Das Ziel ist, einer über die Projektzeit hinaus bestehenden, aktiven Gemeinschaft zunächst eine Homebase und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das zweite Ziel ist eine experimentelle Kurzfilmreihe und künstlerische Fotopositionen, die queeres Leben im Salzkammergut über Soziale Medien vermitteln.

Und beim „The Big Green Project“ bündeln Theaterhäuser, Kunst-Kollektive und weitere Kulturhauptstädter ihre Kräfte und begleiten die Klimawende künstlerisch und kulturell.

Die Klimawende wird künstlerisch und kulturell begleitet. © Getty Images ×

Plattformen am Traunsee

Johannesberg mit Johannesbergkapelle in Traunkirchen. © Getty Images ×

Mit PLATEAU BLO bewegt sich in diesem Kulturhauptstadtjahr ein schwimmendes Inselgefüge aus mehreren Plattformen über den Traunsee. Die miteinander verbundenen Plattformen werden in 20-m-Distanz zum Ufer verankert und liegen dort für einige Wochen, bis sie an andere Orte in Richtung Altmünster, Traunkirchen und Ebensee gezogen werden. Die Plattformen sind unterschiedlich konfiguriert und variabel bespielbar: Plattform 1 ist offen und weitgehend leer. Plattform 2 ist eine Forschungsstation für Artists in Residence. Plattform 3 dient Performances und Ausstellungen; auf Plattform 4 steht eine ganzjährig nutzbare Sauna. Letztere Plattform wird am 18. Jänner eröffnet.

Ausstellung zum Thema Fischerei und Klimawandel am Traunsee. © Getty Images ×

Der Traunsee steht auch bei der Veranstaltung Acta Liquida im Fokus. Thema der künstlerischen Dokumentation sind das Wasser des Traunsees, seine Fische, der Klimawandel und die Erinnerungen an die Fischerei.