Achtung, langweilig! Die einschläferndsten Touri-Attraktionen Europas

In Europa gibt es viel zu entdecken! Doch nicht alle Sehenswürdigkeiten können überzeugen. Viele sind nicht nur öde, sondern auch eine absolute Geldverschwendung, wie eine Untersuchung jetzt zeigt.

Sehenswürdigkeiten sind das Herzstück jedes Urlaubs. Sie versprechen Kultur, Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse. Doch nicht jede Touristenattraktion hält, was sie verspricht - viele von ihnen sind sogar ein ziemlicher Reinfall. Eine Untersuchung des Online-Portals Solitaired.com, analysierte 66,7 Millionen Google-Bewertungen und zeigt anhand der Ergebnisse, welche europäischen Sehenswürdigkeiten bei den Besuchern so gar nicht gut ankamen.

London führt die Liste der langweiligen Attraktionen an

Besucher stuften das Shrek Museum als langweilig ein © Getty Images ×

Als langweiligste Attraktion Europas gilt Shrek's Adventur in London. Besucher berichten von einem wenig aufregenden Erlebnis. Dicht dahinter auf Rang zwei folgt The London Dungeon, das ebenfalls nicht überzeugen konnte. Das Foltermuseum in Amsterdam belegt den dritten Platz der einschläferndsten Sehenswürdigkeiten Europas.

Attraktion Stadt Land 1 Shrek‘s Adventure London Großbritannien 2 The London Dungeon London Großbritannien 3 Torture Museum Amsterdam Niederlande 4 National Leprechaun Museum of Ireland Dublin Irland 5 Choco-Story Brüssel Belgien 6 The Edinburgh Dungeon Edinburgh Schottland 7 Guiness World Records Museum Kopenhagen Dänemark 8 Heineken Experience Amsterdam Niederlande 9 Frietmuseum Brügge Belgien 10 Lisboa Story Centre Lissabon Portugal 11 Moulin Rouge Paris Frankreich 12 Museo Correr Venedig Italien 13 Mozarthaus Wien Österreich 14 Comics Arts Museum Brüssel Belgien

Wien-Attraktion konnte nicht überzeugen

Das Mozarthaus in der Wiener Domgasse ist laut dem Ranking keinen Besuch wert © Getty Images ×

Auch eine Sehenswürdigkeit in Wien ist im Ranking dabei: Das Mozarthaus Vienna im 1. Wiener Gemeindebezirk wurde von den Besuchern als wenig spannend empfunden und entspricht nicht den Erwartungen.

Trotzdem ist es wichtig zu betonen, dass die Bewertungen der Touristenattraktionen subjektiv sind. Was einer als langweilig empfindet, kann für wen anderen durchaus faszinierend sein. Letztlich sollte sich jeder selbst ein Bild machen, ob eine Attraktion den eigenen Erwartungen entspricht oder nicht.