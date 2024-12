"Lola rennt"-Star Franka Potente enthüllt geheimes Krebs-Drama

"Will nicht sterben." Die deutsche Schauspielerin spricht offen über ihre Krankheit - und wie sie den Brustkrebs besiegt hat.

Niemand wusste über ihren schrecklichen Kampf gegen die tückische Krankheit Krebs. Im Interview mit "Zeit Online" spricht nun der deutsche Film-Star Franka Potente (50) über ihre Brustkrebs-Diagnose, die sie schon im April 2023 erhielt.

"Selbstmitleid ist keine meiner Eigenschaften"

Sie hatte ihre Ärztin mit leichten Beschwerden auf der rechten Seite aufgesucht, erzählt Potente offen und ehrlich wie nie. Doch: Eine erste Mammografie ergab kein eindeutiges Ergebnis - erst nach weiteren Untersuchungen dann die schreckliche Gewissheit. Es ist Brustkrebs!

"Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Haus, in dem es auf jeder Etage brennt. Sollen sie zuerst den Feuerlöscher suchen, den Rauchmelder ausschalten, die Feuerwehr rufen oder rausrennen?", beschreibt Potente ihre Gefühle. Doch dann ging sie das Problem an. Denn: "Selbstmitleid ist keine meiner Charaktereigenschaften. Der Anspruch war immer: Ich will nicht sterben."

Yoga, Muskelaufbau und Ernährung gegen Krebs

Sie begann neben ihrer Behandlung mehr Sport zu treiben, darunter Hot Yoga, Spinning und Muskelaufbau. Dazu verzichtete sie auf Zucker und Milchprodukte.

Mit Erfolg: Seit diesem Sommer gilt die Schauspielerin als geheilt. Sie "fühle sich fitter als je zuvor", kann sie heute wieder darüber Scherze machen. "Bei Lola rennt war ich untrainiert, das ging an die Puste."