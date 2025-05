Liebes-Aus für Pamela Reif: DESHALB hat er sie verlassen

Zwei Jahre lang galten sie als das Traumpaar der Branche, jetzt gehen Willi Whey und Pamela Reif getrennte Wege.

Sie galten als das Fitness-Traumpaar schlechthin – zumindest aus deutscher Sicht. Pamela Reif, eine der bekanntesten Influencerinnen Europas, und TikTok-Star Willi Whey zeigten sich verliebt und innig auf der Sonneninsel Ibiza, gemeinsam bei Auftritten wie der GLOW-Messe – bis die plötzliche Trennung kam.

"Traumfrau", aber...

Jetzt spricht Willi Whey erstmals offen über das Ende der Beziehung – und erinnert sich im Gespräch mit der Bild an die gemeinsame Zeit: „Wir waren rund zwei Jahre zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau.“ Er gerät ins Schwärmen: „Pamela ist wirklich eine Traumfrau. Es war mir eine Ehre, auch ihre private Seite kennenzulernen.“

Doch trotz aller Harmonie: Die Lebensentwürfe der beiden hätten schlussendlich nicht zusammengepasst. „Sie ist ein absoluter Workaholic, ich bin mehr der abenteuerlustige Typ – einer, der raus will, Motorrad fährt und die Welt entdecken möchte“, erklärt Willi. „Unsere Lebensstile waren einfach zu verschieden. Ich brauche jemanden, mit dem ich draußen was erleben kann – die Insel erkunden, spontan losfahren. Dafür war bei ihr einfach kein Platz. Und das ist auch völlig okay.“

Die Trennung verlief laut Willi ohne Streit: „Es gibt kein böses Blut. Wir verstehen uns nach wie vor gut und schreiben regelmäßig.“

Von der Kampagne zur Liebe

Kennengelernt hatten sich die beiden Social-Media-Stars 2022 im Rahmen einer gemeinsamen Online-Kampagne. „Das war total zufällig – wir wurden einfach für zwei Videos zusammengestellt“, erzählt Willi. „Aber dann hat’s gefunkt. Wir haben stundenlang weitergedreht, weil die Chemie einfach gestimmt hat.“ Es folgten Spaziergänge, gemeinsame Reisen, romantische Treffen. „Da war sofort etwas in der Luft“, erinnert sich der Influencer.

Andere Richtung

Doch mit der Zeit entwickelte sich jeder in eine andere Richtung. „Hinten raus hat jeder mehr sein eigenes Ding gemacht. Wir haben es dann gemeinsam entschieden“, so Willi. War das schmerzhaft? „Klar, traurig war ich schon – aber es hat sich abgezeichnet. So ist das Leben halt manchmal.“

Derzeit ist Willi Whey Single – und in Sachen Flirten eher zurückhaltend: „Ich bin keiner, der Frauen auf Instagram anschreibt oder in der Bar direkt anspricht. Ich bin da eher passiv. Wenn sich was ergibt, dann organisch.“