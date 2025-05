Sylvie Meis im Playboy: "Würde Sex mit einer Frau haben"

Die Moderatorin erklärte im Playboy klar und deutlich, was sie daran gut findet.

Intime Einblicke gibt Sylvie Meis im Gespräch mit dem Playboy: Sie hätte im Falle eines Körpertausch-Experiments mit einem Mann ein ganz klares Tagesziel: „Ich habe einen Tag als Mann? Dann würde ich auf jeden Fall Sex mit einer Frau haben“, sagte die niederländische Wahl-Hamburgerin in einem Interview mit dem Magazin PLAYBOY.

„Ja, und ich würde spüren wollen, ob und wie man als Mann anders behandelt wird. Ich hoffe natürlich, dass ich die männliche Version von mir selbst bin. Aber gekleidet wie ein echter Dandy. Dann würde ich mal gucken wie die Leute reagieren. Diese Vorstellung finde ich schon toll", sagt Sylvie Meis in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.

Gentleman

An Männern schätzt die 47-jährige Ex-Frau von Bundesliga-Star Rafael van der Vaart, die derzeit unter anderem als neues Testimonial des Casino Baden-Baden auftritt, nach eigenem Bekunden die Alte Schule. „Ein Mann sollte unbedingt ein Gentleman sein – und zeigen, dass er Manieren hat. Das bedeutet nämlich, dass der Mann mich als Lady wertschätzt.“ Sie sei im Leben bereits häufiger unterschätzt worden, sagte Sylvie Meis dem PLAYBOY.

„Viele Leute glaubten nicht, dass in mir mehr steckt als nur das schöne Püppchen an der Seite eines berühmten Fußballers. Und klar wird man unterschätzt als Frau, die Mode liebt, gut aussieht und eine glamouröse Seite hat. Natürlich packen die Leute dich dann gleich in eine Schublade.“ Damit umgehen zu können ist für Sylvie Meis eine Eigenschaft, die man besonders als Frau in der Businesswelt noch immer braucht: „Ich denke, das Wichtigste ist Resilienz. Und man muss immer an sich selbst glauben.“