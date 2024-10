Sylvie Meis: Ihr Ex liebt jetzt ein Austro-Model

Künstler Niclas Castello trat jetzt mit Lydia Zoglmeier auf der Münchner Wiesn auf

Erst in Saint-Tropez, dann auf der Münchner Wiesn. Niclas Castello (46), seines Zeichens Künstler und Ex-Mann von Moderatorin Sylvie Meis schmust mit einer Österreicherin. Und das, obwohl er gerade noch mit Anna Rothschild liiert war. Letztere bestätigte jedoch die Trennung von Niclas gegenüber der Bild-Zeitung: „Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, damit das klappt, aber die Distanz zwischen meinem PR-Unternehmen in New York und seinem in Deutschland stellte uns vor große Herausforderungen. Es ist schwer, mit zwei sehr beschäftigten Menschen eine schöne gemeinsame Zeit zu verbringen.“

Mehr lesen:

Aus der Steiermark ins Jetset-Leben

Seine neue Flamme ist ebenfalls keine Unbekannte. Zumindest versuchte Model Lydia Zoglmeier in der Vergangenheit erst durch ihre Teilnahme an "Austria's Next Topmodel" zu ein bisschen Berühmtheit zu kommen, dann datete sie den einstigen "Bachelorette"-Kandidaten Tim Niesel (34). Die 31-Jährige ist zertifizierte Ernährungsberaterin und stammt aus Breitenau in der Steiermark.

Lydia und Niclas beim Oktoberfest © Getty Images ×





Auch wenn es mit der Model-Karriere noch nicht so ganz geklappt hat - Lydia hat über 10.000 Follower auf Instagram und mittlerweile hat sie es als neue Begleitung von Niclas Castello auch in die größten deutschen Medien geschafft. Einst sagte sie in einem Interview: "Auch wenn der Modelberuf nicht immer so glamourös ist, wie man denkt, denn es ist auch ein richtiger Knochenjob, mache ich es mit Leib und Seele.“ Betrachtet man ihre Bilder in den sozialen Medien, bekommt man schon den Eindruck, dass ihr Leben recht glanzvoll ist.

Sylvie ist ebenso frisch verliebt

Und auch Sylvie Meis hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Unternehmer Patrick Gruhn zeigte sich erstmals beim Pink Dinner von GHD gemeinsam mit der Moderatorin. Da gab es sogar schon Gerüchte um eine Verlobung.