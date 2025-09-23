Sabia Boulahrouz kündigt Enthüllungsbuch an: Wer jetzt zittern muss...

Sie hat sich lange Zeit zurückgezogen, doch Sabia Boulahrouz ist zurück auf den roten Teppichen. Die Ex von Rafael van der Vaart will sogar ein Buch schreiben. Etwa über ihre Vergangenheit?

Sechs Jahre war es still um Sabia Boulahrouz (47). Die Hamburgerin zog sich zurück, konzentrierte sich auf ihr Privatleben und ihre Kinder. Nun meldet sich die Ex-Partnerin von Rafael van der Vaart wieder zurück – sowohl auf dem roten Teppich als auch in den sozialen Medien.

Bei der „BILD Red Night“ präsentierte sich Sabia vor wenigen Wochen strahlend den Fotografen, und auch auf Instagram ist sie wieder regelmäßig aktiv. Dort feiert ihre Community das Comeback der 47-Jährigen. Im Gespräch mit der Bild erklärte sie: „Ich hatte mich entschieden, einfach nur Mutter zu sein. Mittlerweile sind meine Kinder groß genug und ich gehe wieder aus. Ich taste mich langsam wieder zurück.“

Ein Traum: ein eigenes Buch

In einer Instagram-Fragerunde gewährte Boulahrouz jüngst Einblick in ihre persönlichen Wünsche. Auf ihrer Bucket List finden sich Punkte wie „Jeden Monat ein neues Rezept ausprobieren“ oder „Ehrenamtlich im Ausland helfen“. Besonders auffällig ist jedoch Platz eins: „Ein Buch schreiben & veröffentlichen.“

Es könnte sich dabei um eine Biografie oder gar ein Enthüllungsbuch handeln. Stoff hätte Boulahrouz jedenfalls reichlich. Ihre Geschichte reicht von den Anfängen als Jeansverkäuferin und Gogo-Tänzerin über ihre Ehe mit HSV-Profi Khalid Boulahrouz bis hin zu ihrer Zeit als enge Freundin von Sylvie Meis. Der große Bruch kam, als sich Rafael van der Vaart von Sylvie trennte und kurze Zeit später mit Sabia zusammenfand – ein Kapitel, das damals für Schlagzeilen und großes Medieninteresse sorgte.

Offizielle Pläne noch unklar

Ob Boulahrouz tatsächlich zur Autorin wird und ihre Sicht der Dinge offenlegt, ist derzeit noch ungewiss. Es soll allerdings laut "Intouch" noch keine konkreten Pläne geben.