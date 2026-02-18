Chinesisches Neujahr: So stellt das Jahr des Feuer-Pferdes unser Leben auf den Kopf

Am 17. Februar 2026 startete das chinesische Neujahr, welches dieses Jahr im Zeichen des wilden, unbändigen Feuer-Pferdes steht. Was 2026 für Ihre Liebe, Ihre Karriere und Ihren Mut bedeutet und warum jetzt die Zeit für den ganz großen Sprung ist, verraten wir hier.

Während wir uns 2025 im Jahr der Schlange noch in Geduld üben und strategisch abwarten mussten, heißt es 2026: Bühne frei für das temperamentvollste Zeichen des chinesischen Tierkreises! Das Feuer-Pferd galoppiert in unser Leben und bringt uns eine geballte Ladung Action, Freiheit und unbändige Lebensfreude. 2026 wird für uns alle zum Jahr der großen Neustarts.

So wirkt sich das chinesische Neujahr auf uns aus

© Getty Images

Das Pferd gilt im chinesischen Horoskop als das Symbol für Freiheit, Tempo und unbändige Lebensfreude. Kombiniert mit dem Element Feuer (welches sich nur alle zwei Jahre ändert und 2026 neu antritt), haben wir endlich den Mut, die Dinge anzupacken, die wir viel zu lange vor uns hergeschoben haben. Entscheidungen werden spontaner getroffen, Chancen im Flug ergriffen.

Ein Motivations-Booster für alle Sternzeichen

Egal, welches Sternzeichen Sie tragen: Die Schwingungen des Feuer-Pferds färben auf alle ab. Die Risikobereitschaft und der Mut steigen deutlich an. In Zeiten von globalen Krisen und Unsicherheit wirkt dieses Jahr wie ein Gegenmittel. Wir brauchen diese Extraportion Mut, um nicht in Pessimismus zu versinken. Aber Vorsicht: Die Schattenseite ist Ungeduld. Das Feuer-Pferd galoppiert gerne los, ohne nach links und rechts zu sehen. Die große Kunst 2026 wird sein, mutig zu sein, aber keine impulsiven Entscheidungen zu treffen.

Das Liebes-Orakel 2026

In Sachen Liebe wird es 2026 so richtig heiß! Das Feuer-Pferd bringt frischen Wind in unsere Schlafzimmer und Herzen. Wer genug von „Situationships“ und oberflächlichem Dating hat, darf aufatmen: Jetzt zählt nur noch echte Leidenschaft und absolute Ehrlichkeit.

© Getty Images

Wir verspüren einen enormen Drang nach Freiheit. Das bedeutet für uns: Toxische Beziehungen haben keine Chance mehr! Wir lösen uns aus Fesseln, die uns nicht guttun, und führen in bestehenden Partnerschaften die Gespräche, die längst überfällig waren. 2026 lernen wir: Wir müssen erst für uns selbst einstehen, bevor wir uns auf ein Gegenüber einlassen können. Liebe darf sich leicht anfühlen, wie ein Ausritt in den Sonnenuntergang.

Zeit für einen Neustart

2026 ist das Jahr für mutige Karriereentscheidungen. Sie spielen schon länger mit dem Gedanken an die Selbstständigkeit oder einen radikalen Branchenwechsel? Jetzt haben Sie den kosmischen Rückenwind dafür. Selbst wenn es bedeutet, einen Schritt zurückzugehen (z.B. zurück zur Uni oder in eine alte Leidenschaft), kann dies der Anlauf für den ganz großen Sprung nach vorn sein. Nehmen Sie sich bewusst Pausen zum Durchatmen. Wer Hilfe braucht, muss fragen – auch das ist ein Zeichen von Stärke.

2026 fordert uns heraus, spontan, mutig und lebendig zu sein. Lassen Sie die Zügel locker und genießen Sie den Ritt!