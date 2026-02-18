Discounter dreht durch! Lidl launcht die skurrilste Handtasche des Jahres

Lidl sorgt mit einer Mini-Einkaufswagen-Handtasche für den wohl schrägsten Fashion-Moment des Jahres.

Wer dachte, Luxusmode hätte 2026 schon alles gesehen - think again. Denn jetzt kommt das wohl unerwartetste Collab des Jahres: Lidl x Nik Bentel. Und ja, es ist genau so wild, wie es klingt. Ein Einkaufswagen. Als Handtasche. Willkommen im neuesten Kapitel der Supermarkt-Luxusära.

Vom Wocheneinkauf direkt auf den Runway

Gemeinsam mit dem Design Studio Nik Bentel hat Lidl die ikonische Trolley Bag gedroppt - eine Mini-Version des klassischen Lidl-Einkaufswagens, nur eben als It-Bag.

Mit dabei:

Henkel im ikonischen Lidl-Blau-Gelb-Rot

Logo-Branding, das absolut nicht subtil ist

eine Umhängekette für den Streetstyle-Moment

offenes Design, weil warum nicht?

Ikonisch? Absolut. Ironisch? 100 Prozent. Genau deshalb wird sie funktionieren.

Vergesst Quiet Luxury, 2026 heißt es Grocery Glam

Spaß hat längst einen festen Platz in der Modewelt. Wer sich noch an die viralen It-Bags der letzten Jahre erinnert, weiß: Fashion liebt das Absurde.

Man denke nur an:

die Tomaten-Tasche von Loewe

die legendäre Taubentasche von JW Anderson

oder generell alles, was irgendwie nach „Wait… ist das ernst gemeint?“ aussieht.

Die Lidl-Trolley-Bag reiht sich da perfekt ein. Sie ist Meme, Statement und Accessoire in einem.

Leider nicht in Wien erhältlich

Jetzt kommt der Haken: Die Tasche gibt es nicht bei uns. Um das gute Stück zu ergattern, müssen Sie nach London reisen, genauer gesagt zum exklusiven „Lidl Fresh Drop“-Event am 20. und 21. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Location: 19 D’Arblay Street, London W1F 8ED. Nur dort wird die Trolley Bag verkauft. Kein Online-Shop. Kein österreichischer Store. Kein „Ich schau schnell beim Lidl ums Eck“.

Ironie ist der wahre Luxus

Was früher als Gag durchgegangen wäre, ist heute High Fashion mit Augenzwinkern. Die Lidl-Tasche ist nicht nur ein Accessoire, sie ist ein popkulturelles Statement.