Mega-Deal mit Netflix: Cher plant Enthüllungsserie über ihr wildes (Liebes-)Leben

Die Pop-Ikone soll sich laut Berichten in Verhandlungen mit Netflix befinden, um einen Mega-Deal über rund 17,9 Millionen Euro zu unterschreiben. Und wofür? Für nichts weniger als eine Enthüllungsserie über ihr eigenes (Liebes-)Leben.

Sechs Jahrzehnte Popgeschichte, unzählige Stilwechsel, Chartrekorde, Oscar-Gold, radikale Selbstbestimmung und den vielleicht größten Comeback-Spirit der Branche: Cher zählt zu den bahnbrechendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Seit den 60ern prägt die „Goddess of Pop“ nicht nur Musik- und Modewelten, sondern definiert auch die Art neu, wie Frauen über 40, 50, 60 und schließlich 70 in der Entertainmentindustrie wahrgenommen werden.

Jetzt scheint die 79-jährige Kultfigur bereit, ihr außergewöhnliches Leben selbst neu zu erzählen. Berichten zufolge steht sie kurz davor, einen riesigen Netflix-Deal über rund 17,9 Millionen Euro zu unterschreiben. Der Streaming-Gigant will ihre Geschichte in einer Enthüllungsserie verarbeiten, die so monumental klingt, wie ihre Karriere es verdient.

Cher © Getty

Sieben Stunden Cher – unzensiert

Die Doku-Serie – laut britischen Medien angeblich unter dem Titel „Sharing Her Story“ – soll aus sieben einstündigen Episoden bestehen und bereits 2026 erscheinen. Pünktlich zur Veröffentlichung des zweiten Teils ihrer Memoiren, der sich wegen des Serienprojekts verzögerte.

Erstmals will Cher darin vor der Kamera über ihre Karriere sprechen: über Höhen, Tiefen, Glitzer, Skandale und all das, was hinter dem Mythos liegt.

Cher © Getty

Ehen, Eskapaden, Emotionen

Ein zentraler Fokus soll auf ihren beiden Ehen liegen: jener mit Sonny Bono, die sie in ihren Memoiren als düster und einengend beschreibt, und jener mit Gregg Allman, die genauso leidenschaftlich wie chaotisch war.

Cher & Sonny Bono © Getty

Ihre Beziehung zu Sonny, mit dem sie als „Sonny & Cher“ Weltruhm erlangte, schildert sie als belastend. „Manhandling“, Angst, emotionale Abhängigkeit – die Sängerin spart nicht mit schmerzhaften Details. Mit Allman ging sie nur vier Tage nach der Scheidung erneut den Bund fürs Leben ein. Ihr gemeinsamer Sohn Elijah Blue, der seit Jahren mit schweren Suchtproblemen kämpft, überlebte erst vergangenen Sommer eine Überdosis.

Liebe kennt kein Alter & Cher sowieso nicht

Während sie all diese Erfahrungen aufarbeitet, sorgt Cher aktuell mit einem 40 Jahre jüngeren Partner für Schlagzeilen. Ein Kapitel, das der Serie wohl zusätzlichen Stoff für Gesprächsrunden liefert.

Cher mit Alexander Edwards © Getty

2026 wird das Cher-Jahr

Und genau dieses Leben soll Netflix jetzt in globalem Serienformat ausrollen. Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, erwartet uns eine Produktion, die nicht nur beste Unterhaltung bietet, sondern auch den bislang intimsten Einblick in das Leben der Pop-Ikone verspricht.