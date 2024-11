Popstar Cher: "Meine Jungfräulichkeit verlor ich mit 14 aus Rache"

In ihrer Biografie verrät Popstar Cher genau, wie es zum ersten Mal kam.

In dieser Biografie wird nichts ausgespart: Popstar Cher erzählt darin, wie sie als Teenager ihre Jungfräulichkeit verloren hat.

Überbewertet

In ihren neuen Memoiren Cher: The Memoir, Part One, das am Dienstag, 19. November, veröffentlicht wurde, erinnert sich die Sängerin und Schauspielerin an die Umstände, die zu ihrer ersten sexuellen Erfahrung führten, die sie als „massiv überbewertet“ beschreibt.

Harmlose Liebe

Cher erinnert sich, dass sie in einen Jungen aus ihrer Nachbarschaft verknallt war und dass sie mit 14 Jahren anfing, sich zu verabreden, und führte aus, dass sie sich in ihrem Schlafzimmer küssten.

Cher © Getty ×

Bald bemerkte die „Believe“-Sängerin jedoch, dass sich das Verhalten des Jungen änderte. „Er war süß, wenn wir allein waren, aber sobald seine Freunde da waren, behandelte er mich wie ein peinliches Kind“, erzählt sie.

© Getty Images ×

Wurde abserviert

Eines Tages, als die Jungs einen Restaurantbesuch planten, hätten sie gelacht und ihren Freund spöttisch gefragt, ob er „das Kind“ mitbringen wolle - woraufhin er sie prompt „abserviert“ habe. „Ich war so verletzt, als er das tat, dass ich aus Rache Sex mit ihm hatte. Das hatte ich nie gewollt. Sonst hätte ich es bei einem der fünfhundert anderen Male getan, die er mich gefragt hat“, schreibt Cher. „Aber ich war so wütend darüber, dass er mich abgewiesen hatte, dass ich beschloss, meine Jungfräulichkeit an ihn zu verleihen, wenn schon nicht zu verlieren.“

© Getty Images ×

Hat ihn danach rausgeschmissen

„Als das, was sich als völlig überbewertetes Erlebnis herausstellte, zu Ende war, fragte ich ihn: 'War's das? Sind wir fertig?' Dann sagte ich ihm, er solle nach Hause gehen und nie wiederkommen“, fährt sie fort und fügt hinzu: “Ich wollte, dass er sich genauso entlassen fühlt, wie ich mich durch ihn gefühlt habe.“ Cher merkt an, dass der Junge später versuchte, sich mit ihr zu versöhnen, aber sie sprach nie wieder mit ihm.