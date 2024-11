Cher: Ex-Mann Sonny (†63) soll sie bestohlen haben

Die Sängerin packt in ihrer Autobiografie über die toxische Beziehung aus und macht Sonny Bono schwere Vorwürfe.

Auch nach seinem Tod hat Cher wenig Gutes über ihren Ex-Mann Sonny Bono (†63) zu berichten. In ihrer Autobiografie "CHER" schreibt sie über die toxische Beziehung, die die beiden führten. Auch über die finanzielle Lage berichtet sie. Sie blickt mit Verärgerung zurück, da sie sich wünschte, damals nicht so naiv gewesen zu sein.

Mehr lesen:

Cher macht Bono Vorwürfe

"Er hat mein ganzes Geld genommen", sagte Cher im Rahmen der Promo-Tour gegenüber der "New York Times". Sie habe erwartet, dass ihr Ehemann fair mit ihr teilen würde: "Ich dachte nur: Wir sind Mann und Frau. Die Hälfte der Dinge gehört ihm, die andere Hälfte gehört mir.' Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es einen anderen Weg gibt." Als die beiden noch als "Sonny und Cher" tourten, habe er sie vollkommen unterbezahlt. Er war skurrilerweise damals der alleinige Eigentümer der "Cher Enterprises".

Cher ist noch immer wütend: "Bis zum heutigen Tag wünschte ich mir, ich könnte fragen: 'An welchem Punkt, an welchem Tag, hast du gesagt: 'Ja, weißt du was? Ich werde ihr Geld nehmen'", erklärt sie. Geldsorgen hat Cher natürlich keine. Schließlich wurde sie nachher zu einem Weltstar. Dennoch sei sie zutiefst verletzt gewesen.