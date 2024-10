Madonna mag ihre Suppe am liebsten nackt!

Die Queen of Pop zeigt sich wieder einmal splitterfasernackt. Ob die Fans die skurrilen Bilder feiern?

Auf die köstliche Cremesuppe achtet bei diesen Bildern wohl kaum jemand. Denn die Queen of Pop schlürft diese komplett nackt. Nur eine Serviette soll ihren Busen davor schützen, dass die heiße Suppe darauf tropft. Um den Hals trägt sie eine Choker-Kette mit funkelnden Steinchen. Auch ein paar Verse hat Madonna zu den Bildern hinzugefügt. „Eines Tages wirst du dich neu erfinden müssen, um aus dem Schatten dessen herauszutreten, was alle anderen von dir erwarten. Du wirst dich selbst fragen müssen, wer du bist, wenn du nicht in der Pflicht eines anderen stehst."

Poesie zu den Nackt-Bildern

Diese Zeilen könnten eine Anlehnung an Madonnas Grundeinstellung sein. Denn die Sängerin hat sich nie darum geschert, was andere von ihr halten. Sie hat immer ihr eigenes Ding gemacht und sich an die Veränderung der Zeit angepasst. Man nennt sie auch nicht umsonst das Chamäleon der Pop-Musik.

Madonna isst genüsslich ihre Suppe - nackt! © Instagram





Dass Madonna manchmal auch Kleidung trägt, zeigte sie kürzlich beim Konzert von Billie Eilish. Dort posierte sie gemeinsam mit ihren Kindern backstage. Madonna soll ganz entspannt mit ihren Töchtern auf der normalen Tribüne gesessen sein.