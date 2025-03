Der Autofrühling bringt viel E-Power nach Linz

Die Autolieferzeiten sind lang, ein Kauf muss früh geplant werden.

Die Neuheiten der Automobilwelt werden dieses Wochenende, jeweils von 9 bis 17 Uhr, bei der Freistädter Motorshow in den Messehallen in Freistadt präsentiert. Es sind wieder alle elf Markenhändler des Bezirkes mit ihrem Angebot vertreten. Besonders für Linz-Pendler interessant: Es werden die neuesten Hybrid- und Elektroautos vorgestellt . In der Halle 2 präsentieren sich Aussteller mit Fahrrädern, Infos zu E-Lademöglichkeiten, Mopedautos und E-Mopeds. Im Außenbereich werden Nutzfahrzeuge aufgestellt. Es wird ein Kinderprogramm geboten: Im Vorjahr konnten Kinder in einem kleinen ÖAMTC Hubschrauber Pilot spielen.





© Freistädter Motorshow ×

Linzer Autofrühling im Design Center

Am kommenden Wochenende, 15. und 16. März, findet dann der 52. Autofrühling in Linz statt. Im Mittelpunkt stehen im Design CenterE-Fahrzeuge. Es werden rund 300 Neuwagen von mehr als 30 Marken präsentiert, u.a. vom INEOS Grenadier Geländewagen bis zum kompakten Renault 5 E-Tech Electric. Die Veranstalter rechnen wieder mit rund 30.000 Besuchern. Erwachsene zahlen an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr fünfzehn Euro Eintritt. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren es noch zehn Euro Eintritt