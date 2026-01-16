NÖ Verkehrsberatung ein Erfolgsmodell

Seit zehn Jahren unterstützt das Mobilitätsmanagement NÖ Gemeinden mit kostenlosen Verkehrsberatungen bei Umsetzung maßgeschneiderter lokaler Verkehrslösungen – von effizienter Sicherung des Schulwegs über moderne Straßenraumgestaltung bis zur Erschließung der Kommunen mit neuen Radwegen.

Insgesamt sieben Berater betreuen die Gemeinden dabei kompetent – von der Konzeption über die rechtliche Komponente bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen. Die starke Nachfrage zeigt: Das Angebot ist ein voller Erfolg.

Mehrwert für die Bevölkerung

„Ziel ist es, für jede Gemeinde das Beste herauszuholen – effizient, unkompliziert und kostenschonend für die Kommunen und damit auch für die Bürger. Allein im Jahr 2025 haben landesweit 70 Gemeinden das Angebot genutzt – um ein Viertel mehr als im Jahr 2024. Das zeigt deutlich den klaren Mehrwert für die Bevölkerung“, so Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). 2025 entfielen 33 Prozent der Verkehrsberatungen auf das Industrieviertel, 23 Prozent auf die Region NÖ-Mitte, jeweils 17 Prozent auf das Wein- und Waldviertel sowie 10 Prozent auf das Mostviertel. Besonders häufig standen dabei Themen wie das Schulumfeld, Parkraum, Verkehrsberuhigung und Radwege im Fokus. Auch die 10-Jahres-Bilanz ist beachtlich: Insgesamt wurden bereits 482 Verkehrsberatungen durchgeführt.

Für Gemeinden kostenlos zur Verfügung

Die NÖ Verkehrsberatung steht allen Gemeinden kostenlos zur Verfügung. Sie kann von den Bürgermeistern per E-Mail bei der Fachabteilung Raumplanung und Gesamtverkehrsangelegenheiten (RU7) beim Amt der NÖ Landesregierung angefordert werden. Nach einem umfassenden Lokalaugenschein erhalten die Gemeinden ein Empfehlungsschreiben, das als fundierte Grundlage für Entscheidungen und weitere Auftragsvergaben dient.