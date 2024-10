× Nova Rock legt mit neuen Acts und Riesenüberraschung nach

Nach Slipknot, Electric Callboy und Wanda holt Ewald Tatar jetzt auch Iggy Pop, Biffy Clyro oder Alligatoah zum Nova Rock Festival. Und die Metal-Giganten von Korn, für die das Mega-Festival nun sogar um einen Tag verlängert wird und nun bereits am 11. Juni startet!

Die coolen Maskenrocker von Slipknot, unsere Austrorock Strizzis von Wanda und die deutsche Metalcore Band Electric Callboy waren schon fix – jetzt legt Ewald Tatar mit einer starken zweiten Bandwelle für das Nova Rock Festival nach. Und einer Riesenüberraschung: Österreichs größtes Rockfestival geht nämlich auch 2025 wieder 4 Tage lang in Nickelsdorf über die Bühne, denn am 11. Juni gibt es nun einen Star-Tag bei dem Korn, The Ghost Inside, The Warning und Dead Poet Society die Blue Stage rocken. Cool: Dieser neue Zusatztag ist im Ticketpreis inkludiert.

Für Korn (o.) gibt's Zusatztag.

Slipknot sind die Topstars am Nova. Iggy Pop und Biffy Clyro sind neu dabei

Ab Donnerstag (12. Juni) werden dann beide Bühnen auf den Pannonia Fields bespielt. u.a. von Iggy Pop, In Flames oder Apocalyptica. Am Freitag (13. Juni) machen dann SDP, Lorna Shore, Flogging Molly oder Biffy Clyro das Warm-up für Slipknot. Zum Festival Finale am Samstag (14. Juni) gibt’s neben Wanda und Electric Callboy nun u.a. auch Dream Theater, Alligatoah oder die Idles.

Finale mit Wanda und Alligatoah.



Spannend: der Tagesheadliner für den 12. Juni ist bei der neuen Bandwelle noch nicht dabei, was die über 200.000 Fans weiter auf Linkin Park hoffen lässt.

Cool: Bis Morgen, Mittwoch,18 Uhr bleibt der Preis der Festivalpässe noch unverändert bei 229,99 Euro. Dazu wurden nun auch die beliebten Green Camping und "Glamping"-Kategorien freigeschalten. Danach kommt dann eine neue Preisstufe zum Tragen.